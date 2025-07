Belen e Cecilia Rodriguez ancora distanti: i genitori prendono una decisione

News VIP

Cosa fare quando due figlie non si parlano più? I genitori di Cecilia e Belen Rdoriguez hanno preso una scelta molto saggia.

Belen e Cecilia Rodriguez non vogliono fare pace. Le due sorelle sono ai ferri corti ormai da tanti mesi e ci sono tante supposizioni a riguardo, dato che nessuna delle due ha voluto parlarne apertamente, e nel frattempo i genitori prendono una decisione.

Belen e Cecilia Rodriguez sempre più distanti

Negli ultimi mesi, dopo un segui tolto improvvisamente ad Ignazio Moser, si è parlato a lungo della discussione terribile che sarebbe scoppiata tra Cecilia Rodriguez e Belen Rodriguez e che avrebbe allontanato le due sorelle. Si sono alternate diverse teorie, alcune delle quali coinvolgono direttamente Moser: possibile che Belen abbia messo in guardia la sorella minore sulle scappatelle del marito, e che lei non abbia gradito? C’è poi chi ha diffuso un’altra versione dei fatti, ovvero quella di una discussione nata perché Cecilia non si sarebbe sentita supportata e coccolata da Belen nel suo momento di maggiore fragilità ovvero durante la gravidanza.

Recentemente Luna Marì ha festeggiato il compleanno e Cecilia si è tenuta lontana dai festeggiamenti in Sardegna, nonostante la dolce dedica social alla nipotina, confermando che tra lei e la sorella c’è un muro invalicabile. Ma in tutto ciò, come si tanno comportando i genitori delle due argentine, abituati da sempre ad avere una famiglia molto unita?

Belen e Cecilia lontane, i genitori corrono ai ripari

Belen Rodriguez e la sorella minore Cecilia, che ha parlato dei chili presi in gravidanza ammettendo di vedere il suo corpo molto cambiato in attesa della prima figlia Clara Isabel, non si parlano più. In una recente intervista, la presentatrice ha minimizzato ma è chiaro che la situazione sia a dir poco tesa. In tutto questo i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez hanno scelto la via della mediazione, cercando di essere presenti per entrambe le figlie così da non alimentare ulteriori tensioni ma senza costringerle a trascorrere del tempo insieme.

In occasione del compleanno della nipotina, infatti, Veronica e Gustavo sono volati in Sardegna per partecipare alla festa e hanno pubblicato tante foto del compleanno e della festa colorata e allegra. Poi hanno raggiunto Cecilia e Ignazio in Toscana per trascorrere del tempo insieme alla secondo genito e coccolarla durante le ultime fasi della gravidanza. Insomma, un comportamento perfetto da parte loro, che forse potrebbe portare le due sorelle a fare pace.