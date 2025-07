Belen e Cecilia Rodriguez, ''Muro ancora invalicabile''

News VIP

Belen Rodriguez tenta di riavvicinarsi alla sorella Cecilia ma sembra che la pace sia ben lontana. Ecco gli ultimi gossip.

Continuano i gossip sulla faida familiare nata tra Belen e Cecilia Rodriguez. Sembra che la showgirl argentina abbia provato in tutti i modi a riprendere i contatti con la sorella minore, la quale però si sarebbe totalmente chiusa nei suoi confronti, non volendo perdonarla per averla lasciata sola nel suo momento più delicato.

Belen e Cecilia, la faida continua

Dopo essere stata la damigella d’onore durante lo splendido matrimonio in Toscana, Belen Rodriguez ha rotto con la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser. Ma cosa è successo? Ad aprile tutti hanno notato che la showgirl argentina ha deciso di non seguire più l’ex gieffino su Instagram, per poi ripensarci poche ore dopo. Inizialmente si parlava di una discussione bruttissima tra Belen e Ignazio, che sarebbe stato accusato di poter tradire Cecilia, ma in realtà sono emersi poi ulteriori retroscena durante i mesi che hanno capovolto la situazione.

Belen, insieme ad Antonino per il compleanno della figlia, non avrebbe solo discusso con Moser ma anche con la sorella e, mentre Vanity Fair ha ipotizzato che si trattasse del fatto che la sorella minore si fosse sentita messa da parte nel suo momento più delicato essendo in dolce attesa, Gabriele Parpiglia ha parlato di motivazioni profonde e molto gravi, una situazione che potrebbe addirittura non ristabilirsi mai più. Durante una recente intervista a Chi, invece, Belen aveva preso finalmente la parola sulla questione ammettendo che nella vita tra sorelle si litiga sempre, che non ha intenzione di condividere il legame con lei sui social solo per far parlare di loro, e che è felicissima di diventare zia. Ma cosa è successo poi?

Belen prova a riavvicinarsi a Cecilia

Negli ultimi giorni, Luna Marì ha festeggiato il suo quarto compleanno e in molti hanno notato l’assenza di Cecilia Rodriguez al compleanno dell’adorata nipotina organizzato dalla sorella maggiore Belen. Dunque sembra proprio che continui il periodo buio tra le due sorelle argentine, e a confermarlo è anche Gabriele Parpiglia, che ha ammesso di essere a venuto a conoscenza di nuovi sviluppi. Belen avrebbe tentato di avvicinarsi ma da parte di Cecilia c’è stato un muro.

“Cecilia non vuole saperne di sua sorella. Nell’ultimo periodo Belén ha tentato nuovamente in tutti i modi di riavvicinarsi a Cecilia, che è in dolce attesa, trovando però un muro ancora invalicabile. Nemmeno il compleanno di Luna Marì, nipote di Cecilia, ha attenuato la tensione. Le “sorelle Rodríguez” restano distanti. E i fatti accaduti sono gravissimi”.

Insomma, si continua a parlare di “fatti gravissimi” ma quali saranno? Cosa potrebbe mai essere successo tra loro? Il mistero aleggia ancora nell’aria e gli amanti del gossip a questo punto sono curiosi di scoprire cosa succederà quando nascerà Clara Isabel, la figlia di Cecilia e Ignazio. Belen sarà presente?