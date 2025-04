Barbara d'Urso, niente programma con Paola Barale: il ritorno in tv è sempre più un miraggio

News VIP

Niente ritorno in tv al fianco di Paola Barale per Barbara d'Urso. Ecco le ultime notizie sulla presentatrice partenopea.

Barbara d’Urso sta per tornare sul piccolo schermo con Paola Barale? Ospite del programma Obbligo o Verità condotto da Alessia Marcuzzi, la presentatrice ha parlato del fantomatico progetto con l’ex volto di Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso torna in tv?

Dopo essere stata cacciata da Mediaset in fretta e furia, una ferita che ancora oggi le provoca dolore, Barbara d’Urso si è tenuta lontana dalla televisione. La presentatrice partenopea, infatti, ha fatto solo due apparizioni sulla Rai, una a Domenica In per un’intensa intervista con la collega e amica Mara Venier, e l’altra a Ballando con le Stelle dove ha fatto registrare uno share spettacolare, calandosi nei panni di ballerina per una notte. Nel frattempo, Barbara continua a lavorare sui social ed è molto attiva anche su Tik Tok, dove ha un bel seguito di followers.

La mancanza della d’Urso si avverte, anche se i suoi detrattori sono felici di vederla lontana, ma nelle ultime settimane Alberto Dandolo ha parlato di un possibile ritorno sul piccolo schermo al fianco di Paola Barale. Dopo aver lanciato una frecciatina a Carlo Conti, fomentando il popolo del web, Barbara sta lavorando ad un format con la nota collega da presentare proprio sulla Rai? Finalmente arriva una risposta concreta, che tuttavia smonta completamente l’indiscrezione del giornalista di Oggi.

Paola Barale conferma, niente programma con Barbara d’Urso

Tenere Barbara d’Urso in panchina per molti è una follia e lei stessa lo ha dimostrato dato che, dopo il rocambolesco licenziamento da Mediaset, ha fatto registrare ascolti record alla Rai con le sue due apparizioni. Così, secondo Dandolo, si sta pensando ad un nuovo format da affidare alla presentatrice partenopea, in coppia con Paola Barale. Ma è proprio quest’ultima a negare ogni indiscrezione, ospite del nuovo programma di Alessia Marcuzzi Obbligo o verità. La presentatrice romana, infatti, ha fatto chiaro riferimento al gossip del momento, chiedendo a Paola se fosse in contatto con Barbarella per il loro nuovo programma e lei ha smentito categoricamente.

Dunque sfuma anche questa nuova occasione, mentre sembra che Warner Bros. Discovery non voglia azzardare con la d’Urso dopo aver già fatto una proposta ad Amadeus e aver registrato flop di ascolti. Non resta, dunque, che desumere che Barbara si avvia verso un pensionamento forzato dalla televisione italiana, almeno per il momento. Sicuramente, infatti, non la vedremo a Pomeriggio 5 nonostante sia chiaro che Mediaset ha deciso di sostituire Myrta Merlino, sistematicamente battuta da La Vita in Diretta di Matano. Al posto della giornalista, infatti, dovrebbe arrivare Alfonso Signorini che rinuncerebbe così al Grande Fratello.