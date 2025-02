Sanremo 2025, Barbara d'Urso e la divertente frecciatina a Carlo Conti fomenta il Web

News VIP

Barbara d'Urso è l'eterna esclusa del Festival di Sanremo ma non demorde e lancia una frecciatina ironica a Carlo Conti con questo video su Instagram.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è stata un successo ma c’è chi non ha gradito l’ennesima mancata chiamata da parte del direttore artistico di turno. Stiamo parlando di Barbara d’Urso che su Instagram, attraverso un video divertente, ha lanciato una bella stoccata a Carlo Conti.

Sanremo 2025, Carlo Conti firma un successo

Carlo Conti è stato un uomo di parola. La 75esima edizione del Festival di Sanremo è stata emozionante, all’insegna di buona musica con tanti artisti sul palco del Teatro Ariston, ma è stata anche estremamente veloce. Il presentatore non ha badato a nessuno, non ha fatto sconti e ha condotto magistralmente arrivano a concludere in anticipo le serate pur di rispettare il suo diktat: a letto entro l’una di notte. Sul palco di sono alternati, oltre ai Big in gara e a tanti ospiti di primo piano come Jovanotti che ha portato una ventata di allegria nella prima serata di martedì 11 febbraio 2025, anche tanti co-conduttori e co-conduttrici. Conti ha pescato da diversi mondi come quello della moda con Bianca Balti, del trash con Cristiano Malgioglio e poi del cinema e del teatro con Miriam Leone e Geppi Cucciari.

Ma c’è qualcuno che, per l’ennesima volta, non ha ricevuto la telefonata del direttore artistico di turno e non ha decisamente gradito la situazione. Stiamo parlando di Barbara d’Urso. La presentatrice, come ormai tutti sanno, ha ricevuto un sonore benservito da Mediaset dopo decenni di presenza fissa su Canale 5, sostituita in fretta e furia da Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5 senza neppure darle l’occasione di salutare il suo pubblico e bere un ultimo caffeuccio. Beh, va detto che poi l caffeuccio bollente lo ha servito lei ai vertici del Biscione con le sue dichiarazioni sulla fine del contratto e sul trattamento che ha ricevuto, parlando di una ferita ancora aperta, uno shock che si porterà dietro a lungo. Ma c’è anche un altro rimpianto che Barbara sembra avere, ecco cosa è successo nelle ultime ore su Instagram.

Barbara d’Urso lancia una frecciatina a Carlo Conti

Carlo Conti ha raccolto un’eredità difficile da Amadeus che ha completamente stravolto la concezione del Festival di Sanremo portando novità e gioventù, attirando così un bacino di pubblico davvero molto ampio. La conduzione di Conti è stata sicuramente molto più istituzionale ma non ci aspettavamo diversamente, sono comunque ottimi i dati dello share che non hanno subito grandi variazioni, segno che la curiosità ha spinto tanti ad accendere la televisione e lo spettacolo offerto li ha poi intrattenuti. Tantissimi i co-conduttori e co-conduttrici sul palco del Teatro Ariston ma Conti non ha pensato di chiedere anche la presenza di Barbara d’Urso.

Non è un fatto che ci sconvolge, dato che nonostante la sua fama televisiva - ricordiamo lo share che ha fatto fare a Ballando con le Stelle nella puntata dove è apparsa come ballerina per una notte - Barbarella non viene mai molto tenuta in considerazione per le programmazioni più tradizionali, relegata all’immagine della televisione trash da tanti anni. Barbara ha voluto lanciare una bella frecciatina a Conti, attraverso un video pubblicato su Instagram che inevitabilmente è diventato virale. Si vede la presentatrice partenopea mentre si sistema alla perfezione con un look scintillante e tanti gioielli preziosi, pronta per il Sanremo, per poi piazzarsi sul divano con la sua amica in tenuta da casa a commentare la serata. Insomma, d’Urso vuole esserci almeno una volta su quel palco, che qualcuno la accontenti!

