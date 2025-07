Ballando con le Stelle, una nota conduttrice Rai e un ex tennista nel cast della prossima edizione

News VIP

La prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe arruolare nel suo cast una nota conduttrice Rai e un ex tennista. Ecco di chi parliamo.

Non manca molto alla prossima edizione di Ballando con le Stelle e già cominciano a fioccare i primi nomi per il cast di ballerini: dopo i rumors su Barbara D'Urso e Chanel Totti, Davide Maggio ha confermato che il primo nome in gara è quello di Andrea Delogu. Ma sembra che Milly Carlucci abbia puntato anche a una nota conduttrice Rai e a un ex tennista: ecco di chi stiamo parlando.

Ballando con le Stelle, una nota conduttrice Rai e un ex tennista nel cast

Solo qualche giorno fa Davide Maggio aveva annunciato di conoscere con certezza il nome della prima concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Secondo il sito si tratta della conduttrice radiofonica Andrea Delogu, che avrebbe deciso di seguire le orme della sua amica e collega Ema Stokholma e lanciarsi nel dancing show più famoso di Rai1. Anche Stokholma, infatti, è stata parte del cast nell'edizione 2022 in coppia con Angelo Madonia.

Oltre al nome di Andrea Delogu, anche molti altri vip e personaggi del mondo dello spettacolo sono stati associati al dancing show di Milly Carlucci: la stessa conduttrice non ha voluto smentire del tutto i rumors su Barbara D'Urso come ballerina della nuova stagione di Ballando con le Stelle, quando è stata intervistata alla presentazione dei Palinsesti Rai. L'ex conduttrice di Canale 5, infatti, ha preso parte alla trasmissione come ballerina per una notte, ma si vocifera che possa essere pronta a mettersi in gioco per un'intera stagione. Ricorrente è stato anche il nome di Chanel Totti: la figlia di Francesco Totti, infatti, sarebbe in trattative per partecipare al dancing show, aggiungendo il suo nome a quello di altri colleghi - figli di personaggi famosi - che hanno provato a cimentarsi sulla pista da bello: nella scorsa edizione, ad esempio, c'erano Anna Lou Castoldi e Lorenzo Tano.

Tuttavia, nelle scorse ore, si è anche diffuso un interessante rumors su una nota conduttrice Rai e un ex tennista che Milly Carlucci avrebbe puntato e assoldato per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che ripartirà il prossimo 27 settembre.

Ballando con le Stelle, ecco chi è la misteriosa conduttrice Rai reclutata da Milly Carlucci

Stando a una conferma, anche se piuttosto laconica di Davide Maggio, anche Fabio Fognini, noto ex tennista, sarebbe stato contattato per entrare nel cast di Ballando con le Stelle. Fognini aggiungerebbe così il suo nome a quello di altrettanti sportivi, vedi Federica Pellegrini, che si sono messi in gioco, scegliendo di scendere in pista e danzare con i maestri del dancing show. A chi, infatti, gli chiedeva se era possibile "Fognini a Ballando", Maggio ha risposto con un secco, ma sicuro "Sì".

Ad anticipare chi sarà invece il terzo concorrente della nuova edizione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, nella rubrica Chicchi di gossip: a detta di Parpiglia, infatti, Milly Carlucci avrebbe puntato e ottenuto di avere nel cast anche una nota conduttrice Rai: Francesca Fialdini, che tornerà in onda in autunno con Da noi...a ruota libera, show della domenica pomeriggio che ha dimostrato di piacere molto al pubblico e che si è confermato una delle scommesse vinte anche in questa stagione televisiva.

