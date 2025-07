Ballando con le Stelle, arriva un'indiscrezione sulla prima concorrente: ecco di chi si tratta!

News VIP

Una recente indiscrezione riporterebbe il primo nome del nuovo cast di Ballando con le Stelle: ecco di chi si tratta!

Ballando con le Stelle riaprirà le danze a settembre, ma sono già arrivate le prime indiscrezioni sul cast: in particolare, Davide Maggio ha riportato il nome della prima concorrente che si metterà in gioco sulla pista da ballo del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, svelato il nome della prima concorrente

Manca sempre meno alla prossima edizione di Ballando con le Stelle e iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sul cast di ballerini che scenderanno in pista accompagnati dai maestri del dancing show e si sottoporranno ai giudizi della giuria, composta anche quest'anno da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guglielmo Mariotto.

Dopo l'edizione speciale per i 25 anni del programma, Sognando...Ballando con le Stelle, andata in onda a maggio 2025, Milly Carlucci sta puntando a un nuovo cast di nomi importanti: alcune indiscrezioni rivelando che la conduttrice di Rai1 avrebbe pensato di contattare Chanel Totti, figlia dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, così come non si sarebbero chiuse del tutto le porte su Barbara D'Urso, che è stata tra le ballerine per una notte della precedente stagione.

Intanto, Davide Maggio ha rivelato di conoscere con certezza e in esclusiva il nome della prima concorrente della nuova edizione e si tratta di un nome bomba, particolarmente amato e apprezzato sui social: Andrea Delogu.

Ballando con le Stelle, ecco chi è la prima concorrente della nuova edizione

Come riporta Davide Maggio, Andrea Delogu è la prima concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle: "Davide Maggio è in grado di annunciarvi in anteprima che Andrea Delogu prenderà parte alla ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza il prossimo autunno su Rai 1". Andrea Delogu è una nota conduttrice televisiva e radiofonica e sarebbe la prima concorrente del nuovo cast del dancing show di Rai 1, seguendo così le orme dell'amica e collega Ema Stokholma, che è stata una delle ballerine dell'edizione 2022 in coppia con Angelo Madonia.

Come riporta ancora Davide Maggio, la conduttrice non è nuova al mondo del ballo, avendo esordito in tv in Mai dire Domenica come letteronza e, inoltre, prendere parte al dancing show le permetterà di pubblicizzare anche La Porta Magica, il programma che condurrà nel pomeriggio di Rai2, come annunciato ai palinsesti autunnali Rai.

