Ballando con le stelle, svelato un retroscena inedito sul ballerino che avrebbe dovuto esibirsi con Andrea Delogu

A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, la concorrente Andrea Delogu è finita al centro del gossip per alcune indiscrezioni circa il suo insegnante di ballo.

Manca sempre meno alla 20esima edizione di Ballando con le stelle. Nell'attesa, la concorrente Andrea Delogu è finita al centro del mistero per quanto riguarda la scelta del suo insegnante di ballo che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe dovuto essere Giovanni Pernice.

Andrea Delogu al centro del gossip: ecco perché

Sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle. Al timone ritroveremo la veterana Milly Carlucci, che in occasione del 20esimo anniversario del talent show, ha scelto un cast eccezionale che promette scintille. Dodici i concorrenti che scenderanno sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo: Barbara D’Urso, Rosa Chemical, Paolo Belli, il tennista Fabio Fognini, la signora Coriandoli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Beppe Convertini, Martina Colombari, Marcella Bella e Filippo Magnini.

In attesa di vederli all'opera, una concorrente è finita al centro del gossip. Stiamo parlando di Andrea che ballerà insieme a Nikita Perotti. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela su Dagospia, all’interno dell’ultimo numero di A Lume di Candela, la conduttrice Rai si sarebbe dovuta esibire insieme a Giovanni Pernice, ma qualcuno avrebbe chiesto a Milly Carlucci di far scoppiare la coppia artistica.

Il retroscena sugli abbinamenti delle coppie di Ballando con le stelle

A pochi giorni dall'inizio di Ballando con le stelle, Andrea Delogu è finita al centro dell'attenzione mediatica. La conduttrice Rai scenderà sulla famosa pista da ballo di Rai1 con il giovane Nikita Perotti, ma da quanto riportato da Dagospia, la scelta iniziale era ricaduta su Giovanni Pernice. La richiesta sarebbe stata accolta dalla conduttrice Milly Carlucci, che avrebbe affidato l'insegnante alla giornalista Francesca Fialdini:

Pronta a tornare alla conduzione de La Porta Magica e a scendere in pista a Ballando con le Stelle con Nikita Perotti. In realtà Delogu avrebbe dovuto ballare con Giovanni Pernice, fidanzato con Bianca Guaccero, che affiancherà Francesca Fialdini. In extremis il cambio partner, non per volontà di Delogu, nessuna manovra di Fialdini e una decisione solo “accolta” da Milly Carlucci. Ma chi ci ha messo lo zampone e ha tolto Pernice alla Delogu?

Chi sarà stato? Vi ricordiamo che le coppie della 20esima edizione del popolare talent show sono così formate: Andrea Delogu e Nikita Perotti, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, Beppe Convertini e Veera Kinnunen, Fabio Fognini e Giada Lini, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Marcella Bella e Chiquito, Martina Colombari e Luca Favilla, Nancy Brilli e Carlo Aloia, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical e Erica Martinelli, la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale.

