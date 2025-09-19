Ballando con le stelle, Milly Carlucci svela la verità sul cachet di Barbara D'Urso: "Nessuna eccezione"

News VIP

La conduttrice Milly Carlucci parla della nuova edizione di Ballando con le stelle e smentisce categoricamente le cifre che circolano sul web sul cachet da capogiro di Barbara D'Urso.

Tra i concorrenti più attesi della nuova edizione di Ballando con le stelle c'è Barbara D'Urso. A commentare la sua partecipazione al talent show è arrivata Milly Carlucci che, intervistata da La Stampa, ci ha tenuto a smentire le cifre che circolano sul cachet dell'ex conduttrice Mediaset.

Milly Carlucci si sbilancia sul rapporto con Barbara D'Urso

Sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1 partirà ufficialmente la 20esima edizione di Ballando con le stelle. Per festeggiare questo traguardo, la conduttrice Milly Carlucci ha scelto un cast davvero eccezionale. I dodici concorrenti che si sfideranno sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo sono: Barbara D’Urso, Rosa Chemical, Paolo Belli, il tennista Fabio Fognini, la signora Coriandoli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Beppe Convertini, Martina Colombari, Marcella Bella e Filippo Magnini.

Grande attesa per la D'Urso, che tornerà in tv dopo due anni di assenza. A dire la sua ci ha pensato la Carlucci che, in una nuova intervista rilasciata a La Stampa, ha parlato del grande successo del popolare talent show di Rai1 e chiarito la sua posizione nei confronti dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5:

Vogliamo essere lo specchio della società, in tutte le sue sfumature. Abbiamo voluto dare spazio al racconto dell'essere umano: sveliamo la persona dietro il personaggio. Personalmente la stimo molto perché è una grande professionista con un’incrollabile forza di volontà. Ha costruito la sua carriera sul lavoro, non sulla fortuna. Siamo due donne che si prendono per mano: ognuna aiuta l'altra, perché anche a noi fa gioco averla.

La verità di Milly Carlucci sul cachet di Barbara D'Urso

La partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle continua a far discutere. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato tanto del cachet della concorrente della nuova edizione, con indiscrezioni che parlavano di cifre molto importanti: 50.000-70.000 mila euro a puntata. A far luce sulla situazione ci ha pensato Milly Carlucci, che ha smentito categoricamente l'indiscrezione e spiegato che il budget della Rai è lo stesso di sempre e non prevede eccezioni:

Smentisco categoricamente. In Rai abbiamo un sistema calmierato: c’è un tetto ai cachet, ragion per cui persino a Sanremo non si vedono star hollywoodiane. Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l’altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più.

