Ballando con le stelle: svelata la quinta concorrente ufficiale della nuova edizione: "Ne vedremo delle belle"

La nota conduttrice Rai, Francesca Fialdini, è la quinta concorrente ufficiale della 20esima edizione di Ballando con le stelle. A rivelarlo il profilo social del talent show condotto da Milly Carlucci.

Fervono i preparativi per la 20esima edizione di Ballando con le stelle. Dopo la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical e Marcella Bella, nelle ultime ore è stato annunciato sui social il nome della quinta concorrente ufficiale del talent show condotto da Milly Carlucci. Ecco di chi si tratta!

Francesca Fialdini nel cast di Ballando con le stelle: l'annuncio ufficiale

La 20esima e attesa edizione di Ballando con le stelle andrà in onda a partire dal prossimo settembre 2025 in prima serata su Rai1. Dopo l'annuncio di Emma Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical e Marcella Bella, la redazione del talent show condotto da Milly Carlucci ha rivelato sui social il nome della quinta ballerina ufficiale che salirà sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo.

Stiamo parlando di Francesca Fiadini. "Io l'ho detto a Milly non so ballare, non distinguo una rumba da una salsa da una geometria. Infatti non ho mai preso sei a matematica" ha dichiarato la nota conduttrice Rai, ironizzando sulla sua partecipazione al programma. "Ne vedremo delle belle" ha concluso la sua interlocutrice. Ad accompagnare il simpatico video, il post di presentazione della nuova concorrente ufficiale che recita: "Sta studiando, sta sudando, si sta già allenando. La pista l'aspetta e Francesca Fialdini non si tira indietro".

Francesca Fialdini è la quinta ballerina di Ballando con le stelle

Francesca Fialdini è la quinta concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le stelle. La giornalista e conduttrice televisiva si aggiunge dunque alla Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical e Marcella Bella, annunciati proprio in questi giorni. Francesca è uno dei volti di punta della Rai: ha condotto Unomattina insieme a Franco Di Mare, La vita in diretta insieme a Marco Liorni, In viaggio con lei con Angela Rafanelli su Rai 3 e lo Zecchino d'Oro. Nel 2019 ha debuttato alla conduzione di Da noi...a ruota libera e nel 2023 al timone de Le ragazze su Rai 3.

Non solo concorrenti! La redazione del popolare talent show condotto da Milly Carluci ha infatti annunciato sui social anche l'ingresso di Chiquito tra i maestri, vincitore dello spin-off Sognando Ballando con le stelle, e confermato l'intera giuria storica.

Ritroveremo nella prossima edizione del programma, quindi, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. L'appuntamento con Ballando con le stelle è fissato per il prossimo 27 settembre 2025 in prima serata su Rai 1.

