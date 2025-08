Ballando con le Stelle, nel cast Barbara D'Urso, scatto matto della Rai che si prepara alla "guerra" con Mediaset

News VIP

Il portale di Dagospia ha annunciato il colpo di scena: Barbara d’Urso farà parte del cast vip di Ballando con le Stelle in partenza a fine settembre.

Per due lunghi anni, Barbara d’Urso è rimasta lontana dai palinsesti televisivi, un’assenza che ormai il pubblico e gli addetti ai lavori definiscono semplicemente inaccettabile. Nel corso degli ultimi mesi, sono spuntate indiscrezioni su vari format Rai in cui la Carmelita avrebbe dovuto tornare alla conduzione. La D'Urso è tornata sul piccolo schermo solo in due occasioni: nel salotto di Mara Venier a Domenica In, dove ha parlato del suo doloroso e brusco addio a Mediaset, e come ballerina per una notte del dance show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle in cui ha eseguito due performance davvero straordinarie.

Ballando con le Stelle, colpo di scena: Barbara d’Urso nel cast della prossima edizione, l'indiscrezione

Il portale di Dagospia, qualche minuto fa, – sempre pronto a sondare i retroscena politici e televisivi – ha annunciato il colpo di scena: Barbara d’Urso farà parte del cast vip di Ballando con le Stelle in partenza a fine settembre. Il sito di Roberto D’Agostino aggiunge che dietro a questa scelta ci sarebbe un vero e proprio braccio di ferro fra Rai e Mediaset, definendo la notizia “una piccola vittoria della Lega,” che, attraverso il sostegno di Matteo Salvini, spingerebbe per il rientro della D’Urso a Viale Mazzini, nonostante i ripetuti “no” dell’ad Rai, Giampaolo Rossi.

Ecco cosa svela in esclusiva Dagospia:

“Si rompe la pax televisiva tra Rai e Mediaset: in barba a Pier Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso sarà concorrente nella prossima edizione di ‘Ballando con le stelle’. E’ una piccola vittoria della Lega che, da tempo, tramite il fan numero uno Salvini, prova a ricollocare ‘Barbarie’ a Viale Mazzini, trovandosi ogniqualvolta il ‘no’ dell’ad Rai, Giampaolo Rossi (non c’è solo Meloni a Palazzo Chigi, ma anche Tajani).”

E ancora:

“‘Barbarie’ darà mano a Raiuno nella battaglia dello share del sabato sera contro Maria De Filippi, i cui rapporti con Camo-Milly non sono mai stati idilliaci. Ps: Ora che gli argini della Pax Tv si sono crepati, come reagirà Pier Silvio al ritorno part-time di D’Urso in Rai? Tirerà di nuove le orecchie al ‘cameriere ciociaro’ di Giorgia Meloni, Antonio Tajani? Risponderà allo sgarbo, ad esempio, durante la settimana di Sanremo, finora priva di una vera controprogrammazione di Mediaset?”

Accanto a Barbara d’Urso, il cast di Ballando con le Stelle vedrà anche la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical e la cantante Marcella Bella, promettendo una nuova edizione all’insegna di emozioni, colpi di scena e il ritorno attesissimo dell'ex storico volto di Mediaset.