News VIP

In un video con il compagno ed ex maestro di ballo di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli ha forse lanciato una frecciatina contro il dancing show?

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è pronta a debuttare su Rai1: dal 27 settembre, il nuovo cast di concorrenti, con i rispettivi maestri, scenderà in pista per emozionare il pubblico e sottoporsi ai giudizi senza pietà della giuria storica del dancing show di Rai1. Data la presenza di Barbara D'Urso nel programma, non mancheranno gli scontri con Selvaggia Lucarelli, sulla scia delle querelles che sono accadute tra la giornalista e Sonia Bruganelli. L'ex opinionista del GF, infatti, è stata una delle concorrenti della scorsa edizione e in un video con Angelo Madonia, suo compagno ed ex ballerino del programma di Rai1, ha lanciato una frecciatina a Milly Carlucci e al programma...

Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli lancia una frecciatina al programma?

Il caso Angelo Madonia che si è creato nella precedente edizione di Ballando con le Stelle ha scatenato una forte polemica: il ballerino ha abbandonato il programma a seguito di forti contrasti con la produzione, anche se per diverso tempo si è pensato che il suo addio al dancing show fosse dovuto alle dispute tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, concorrente del programma e sua compagna. Proprio quest'ultima si è resa protagonista di una (appparente) frecciatina contro il dancing show di Rai1, postando un filmato nel quale scherzava con Madonia.

Dopo l'abbandono di Madonia, per il ballerino si sono aperte diverse strade e lo stesso maestro non ha escluso neppure la possibilità di entrare nel cast di Amici di Maria De Filippi come insegnante di ballo o possibile professionista. Inoltre, Angelo Madonia ha anche lanciato il suo podcast, Passi di vita, di cui ha parlato in un'intervista a Chi: "Ho sentito negli ultimi anni l'esigenza di spaziare, mantenendo come baricentro la danza. Ho una mente imprenditoriale e vedo la danza non solo come gesto artistico, ma a tutti gli effetti come un'industria che deve lavorare bene per veicolare questo prodotto. Sull'addio a Ballando con le Stelle, il ballerino ha specificato, in quell'occasione, che non si era pentito di quella scelta e che per lui si era chiuso un cerchio:

"Non è che non lo farei per quello che è successo, ma perché nella vita ci diano delle scadenze , dei punti di arrivo che sono nuove partenze. Ho quasi 41 anni, ho chiuso il cerchio come ballerino e mi sono spostato su altri progetti"

Ma allora, perché Sonia Bruganelli avrebbe lanciato questa frecciatina? E sarà davvero una stoccata al programma?

Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia in un video: frecciatina al dancing show?

Dato che manca sempre meno alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, i vari maestri di ballo sono stati richiamati per essere accoppiati ai concorrenti, formando così le coppie della nuova stagione del dancing show. Per conoscere gli abbinamenti dovremo attendere ancora, mentre con l'arrivo di Beppe Convertini nel programma, il cast è stato completato. Anche Sonia Bruganelli e Angelo Madonia potrebbero essere tra i probabili spettatori della nuova edizione e in un video postato su Instagram, l'ex opinionista del GF e concorrente dell'anno scorso ha lanciato quella che è parsa a tutti gli effetti come una frecciatina a Ballando con le Stelle e Milly Carlucci.

Chiacchierando con Angelo Madonia in un bar a Milano, infatti, Sonia Bruganelli ha stuzzicato il compagno che aveva deciso di prendersi un altro gelato: "Ma ancora?! Te lo sei finito, poi come balli?". E la risposta di Madonia, che ha chiarito che per ora non ha intenzione di riprendere a ballare. Questa risposta ha scatenato la replica divertita di Sonia Bruganelli: "E se poi ti richiamano dicendo che ne manca uno?" con chiaro riferimento al cast dei professionisti del dancing show.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle