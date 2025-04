Angelo Madonia si racconta: "Sonia Bruganelli mi ha migliorato. Amici? Perché no?"

News VIP

Nel corso di una lunga intervista, Angelo Madonia ha parlato della sua vita privata e della sua carriera.

Angelo Madonia ha recentemente rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della sua relazione amorosa con Sonia Bruganelli, ma anche dei suoi nuovi progetti lavorativi e del desiderio di approdare ad Amici di Maria De Filippi. Queste le sue parole.

Angelo Madonia su Sonia Bruganelli: "Mi ha migliorato"

Angelo Madonia, ballerino professionista e nuovo compagno di Sonia Bruganelli, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Chi, parlando sia del suo lavoro che della sua vita privata. Anzitutto, Madonia ha speso delle belle parole per la sua amata, l'ormai ex moglie di Paolo Bonolis:

Mi ha migliorato sotto tanti aspetti, come ogni uomo quando incontra una persona con cui c'è stima e ispirazione.

Poi ha aggiunto:

Il rapporto di coppia va molto bene, anche perché alla base c'è il rispetto del nostro percorso, del lavoro, delle persone importanti che fanno della nostra vita.

Dopotutto, i due fanno coppia fissa già da un anno, e la stessa Bruganelli ha confermato in una recente intervista rilasciata a Gente che il loro è un rapporto "adulto", come è giusto che sia, visto che entrambi hanno "famiglie precedenti". Infatti, mentre l'ex opinionista del Grande Fratello ha tre figli con il suddetto conduttore, Madonia ne ha due.

Angelo Madonia e l'addio a Ballando con le Stelle

Madonia era uno dei ballerini professionisti di Ballando con le Stelle, programma storico di Rai 1 condotto da Milly Carlucci; tuttavia, dopo un duro scontro con i membri della giuria, ha scelto di mettere un punto alla sua esperienza a Ballando. Ad oggi, il danzatore dichiara di non essersi pentito della sua scelta, anzi, la rivendica:

Non è che non lo farei per quello che è successo, ma perché nella vita ci diano delle scadenze, dei punti di arrivo che sono nuove partenze. Ho quasi 41 anni, ho chiuso il cerchio come ballerino e mi sono spostato su altri progetti.

Attualmente si sta concentrando su un nuovo progetto, sempre legato alla sua grande passione: ha da poco lanciato un podcast dal nome Passi di vita.

Ho sentito negli ultimi anni l'esigenza di spaziare, mantenendo come baricentro la danza. Ho una mente imprenditoriale e vedo la danza non solo come gesto artistico, ma a tutti gli effetti come un'industria che deve lavorare bene per veicolare questo prodotto.

Angelo Madonia: "Amici? Perché no?

Madonia, dunque, sembra aver deciso di lasciarsi alla spalle Ballando con le Stelle, ma non il mondo delle televisione. Infatti, non nasconde che gli piacerebbe approdare ad un altro noto talent show, Amici di Maria De Filippi:

Mi farebbe piacere portare il mio contributo!

Che Madonia abbia lo stesso destino del collega Raimondo Todaro, il ballerino che lasciò Ballando e diventò uno dei professori di ballo di Amici? Staremo a vedere...