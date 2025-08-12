TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando Con le Stelle sfiderà Tú Sí Que Vales, ecco cosa ha dichiarato la casa di produzione di Maria De Filippi
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando Con le Stelle sfiderà Tú Sí Que Vales, ecco cosa ha dichiarato la casa di produzione di Maria De Filippi

Anita Nurzia

'Guerra di ascolti" tra lo show di Raiuno e il programma del sabato sera di Canale 5? A Fanpage, la casa di produzione di Maria De Filippi, la Fascino, ha diramato una nota stampa facendo chiarezza sulla questione.

Ballando Con le Stelle sfiderà Tú Sí Que Vales, ecco cosa ha dichiarato la casa di produzione di Maria De Filippi

L’annuncio che Barbara D’Urso entrerà nel cast vip di Ballando con le stelle ha subito acceso i riflettori su un possibile scontro d’ascolti tra il dance show di Rai1 e Tú sí Que Vales in onda su Canale 5. In rete e nelle redazioni televisive si è parlato di “guerra” tra i due programmi del sabato sera, ma la produzione di Maria De Filippi ha deciso di mettere un punto fermo con una precisazione ufficiale.

Ballando vs Tu Si Que Vales, "non c’è la prospettiva di poter scendere per contendersi la stessa coppa"

Fascino, la società che produce Tú sí que vales, ha inviato una nota a Fanpage in cui sottolinea che la partita mediatica non è affatto nelle modalità immaginate da molti: “Dati alla mano, non c’è la prospettiva di poter scendere per contendersi la stessa coppa”.

La ragione, spiegano i produttori, è semplice e pratica: Ballando parte prima e si prolunga molto più a lungo, mentre da quest’anno Tú sí que vales chiude la sua programmazione intorno alla mezzanotte. Insomma, a livello di palinsesto si tratta di due “campionati” diversi e non di uno scontro diretto in campo pari.

A rendere il contesto ancora più caldo sono però i retroscena rilanciati da Dagospia, che ha raccontato la decisione su Barbara D’Urso come il frutto di un fitto gioco di poteri. Il sito diretto da Roberto D’Agostino parla di una “piccola vittoria” di ambienti politici e di spin mediatici che avrebbero spinto per il ritorno della conduttrice a Viale Mazzini:

“Si rompe la pax televisiva tra Rai e Mediaset: in barba a Pier Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso sarà concorrente nella prossima edizione di ‘Ballando con le stelle’. E’ una piccola vittoria della Lega che, da tempo, tramite il fan numero uno Salvini, prova a ricollocare ‘Barbarie’ a Viale Mazzini, trovandosi ogniqualvolta il ‘no’ dell’ad Rai, Giampaolo Rossi (non c’è solo Meloni a Palazzo Chigi, ma anche Tajani).”

Dagospia ha poi aggiunto:

“‘Barbarie’ darà mano a Raiuno nella battaglia dello share del sabato sera contro Maria De Filippi, i cui rapporti con Camo-Milly non sono mai stati idilliaci. Ps: Ora che gli argini della Pax Tv si sono crepati, come reagirà Pier Silvio al ritorno part-time di D’Urso in Rai? Tirerà di nuove le orecchie al ‘cameriere ciociaro’ di Giorgia Meloni, Antonio Tajani? Risponderà allo sgarbo, ad esempio, durante la settimana di Sanremo, finora priva di una vera controprogrammazione di Mediaset?”

In attesa che le prime puntate vadano in onda, resta la curiosità di vedere come il pubblico risponderà e se, alla fine, diventerà davveo una “battaglia” di ascolti.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Temptation Island, scambio di frecciatine tra Anna Acciardi e Marta Capuozzo, nuova fiamma di Alfred Ekhator
news VIP Temptation Island, scambio di frecciatine tra Anna Acciardi e Marta Capuozzo, nuova fiamma di Alfred Ekhator
Uomini e Donne, l'ex tronista Luca Daffrè ha trovato l'amore: ecco chi è la nuova fiamma
news VIP Uomini e Donne, l'ex tronista Luca Daffrè ha trovato l'amore: ecco chi è la nuova fiamma
Il pomeriggio di Canale 5 con Gianluigi Nuzzi cambia nome, arriva Dentro la Notizia
news VIP Il pomeriggio di Canale 5 con Gianluigi Nuzzi cambia nome, arriva Dentro la Notizia
Amici, i retroscena di una cantante della scuola sul rapporto con Maria De Filippi: "Le sto molto simpatica"
news VIP Amici, i retroscena di una cantante della scuola sul rapporto con Maria De Filippi: "Le sto molto simpatica"
Da Un Posto al Sole a Tale e Quale Show: Samuele Cavallo, alias Samuel, concorrente del programma di Carlo Conti
anticipazioni TV Da Un Posto al Sole a Tale e Quale Show: Samuele Cavallo, alias Samuel, concorrente del programma di Carlo Conti
La Promessa Anticipazioni 12 agosto 2025: Cruz riassume Pia e Don Romulo, Petra trema!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 12 agosto 2025: Cruz riassume Pia e Don Romulo, Petra trema!
Grande Fratello: Simona Ventura "vorrebbe che nella Casa entrassero un palestinese e un ebreo", l'indiscrezione
news VIP Grande Fratello: Simona Ventura "vorrebbe che nella Casa entrassero un palestinese e un ebreo", l'indiscrezione
Uomini e Donne, Teresa Langella derubata in hotel! La disavventura dell'ex tronista
news VIP Uomini e Donne, Teresa Langella derubata in hotel! La disavventura dell'ex tronista
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV