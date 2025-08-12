Ballando Con le Stelle sfiderà Tú Sí Que Vales, ecco cosa ha dichiarato la casa di produzione di Maria De Filippi

News VIP

'Guerra di ascolti" tra lo show di Raiuno e il programma del sabato sera di Canale 5? A Fanpage, la casa di produzione di Maria De Filippi, la Fascino, ha diramato una nota stampa facendo chiarezza sulla questione.

L’annuncio che Barbara D’Urso entrerà nel cast vip di Ballando con le stelle ha subito acceso i riflettori su un possibile scontro d’ascolti tra il dance show di Rai1 e Tú sí Que Vales in onda su Canale 5. In rete e nelle redazioni televisive si è parlato di “guerra” tra i due programmi del sabato sera, ma la produzione di Maria De Filippi ha deciso di mettere un punto fermo con una precisazione ufficiale.

Ballando vs Tu Si Que Vales, "non c’è la prospettiva di poter scendere per contendersi la stessa coppa"

Fascino, la società che produce Tú sí que vales, ha inviato una nota a Fanpage in cui sottolinea che la partita mediatica non è affatto nelle modalità immaginate da molti: “Dati alla mano, non c’è la prospettiva di poter scendere per contendersi la stessa coppa”.

La ragione, spiegano i produttori, è semplice e pratica: Ballando parte prima e si prolunga molto più a lungo, mentre da quest’anno Tú sí que vales chiude la sua programmazione intorno alla mezzanotte. Insomma, a livello di palinsesto si tratta di due “campionati” diversi e non di uno scontro diretto in campo pari.

A rendere il contesto ancora più caldo sono però i retroscena rilanciati da Dagospia, che ha raccontato la decisione su Barbara D’Urso come il frutto di un fitto gioco di poteri. Il sito diretto da Roberto D’Agostino parla di una “piccola vittoria” di ambienti politici e di spin mediatici che avrebbero spinto per il ritorno della conduttrice a Viale Mazzini:

“Si rompe la pax televisiva tra Rai e Mediaset: in barba a Pier Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso sarà concorrente nella prossima edizione di ‘Ballando con le stelle’. E’ una piccola vittoria della Lega che, da tempo, tramite il fan numero uno Salvini, prova a ricollocare ‘Barbarie’ a Viale Mazzini, trovandosi ogniqualvolta il ‘no’ dell’ad Rai, Giampaolo Rossi (non c’è solo Meloni a Palazzo Chigi, ma anche Tajani).”

Dagospia ha poi aggiunto:

“‘Barbarie’ darà mano a Raiuno nella battaglia dello share del sabato sera contro Maria De Filippi, i cui rapporti con Camo-Milly non sono mai stati idilliaci. Ps: Ora che gli argini della Pax Tv si sono crepati, come reagirà Pier Silvio al ritorno part-time di D’Urso in Rai? Tirerà di nuove le orecchie al ‘cameriere ciociaro’ di Giorgia Meloni, Antonio Tajani? Risponderà allo sgarbo, ad esempio, durante la settimana di Sanremo, finora priva di una vera controprogrammazione di Mediaset?”

In attesa che le prime puntate vadano in onda, resta la curiosità di vedere come il pubblico risponderà e se, alla fine, diventerà davveo una “battaglia” di ascolti.