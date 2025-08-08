TGCom24
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia Barbara D'Urso come concorrente ufficiale

Anita Nurzia

L'annuncio della conduttrice in un video pubblicato sui canali social ufficiale di Ballando con le Stelle.

È arrivata la conferma che tutti attendevano: Barbara D’Urso farà parte dei concorrenti di “Ballando con le Stelle 2025”. La notizia è stata ufficializzata direttamente dai profili social del fortunato dance show di Rai 1, con un divertente siparietto telefonico tra Milly Carlucci e l'ex regina del daytime Mediaset. Al telefono, la conduttrice di ha ricevuto un caloroso benvenuto e qualche consiglio di preparazione: “Ci alleniamo ogni giorno, è un po’ faticoso ma ti divertirai da matti. Preparati a un’avventura straordinaria”, le ha spiegato Milly, invitandola poi a presentarsi in studio per le prime prove. Subito dopo, lo stesso annuncio è stato rivolto al pubblico: “Barbara D’Urso ha detto sì a ‘Ballando con le Stelle’!”, ha urlato Milly Carlucci in un video.

Ballando con le Stelle, è ufficiale: Barbara D'Urso sarà tra concorrenti della prossima edizione

Non sarà esattamente una novità per Barbara, che lo scorso anno aveva già fatto capolino nel programma come “ballerina per una notte”. Nella seconda puntata del 2024, aveva scatenato applausi e cuori infuocati con una bachata sulle note di “Todo de mí” (cover spagnola di “All of Me”) al fianco di Gianni Scandiffio, per poi sfoggiare ritmo e sorrisi in una salsa su “Azafata”.

Affari Italiani riferisce che, a fronte delle difficoltà incontrate nel completare il cast di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci avrebbe chiesto alla Rai di poter inserire un volto di grande richiamo. “Secondo quanto ci risulta la svolta sarebbe arrivata pochi giorni fa quando Milly avrebbe chiesto alla Rai di dare semaforo verde per l’ingaggio di Barbara per Ballando, dopo che il cast del programma faticava a chiudersi per svariati motivi. Occorreva un nome forte e la D’Urso lo è. Qualcuno ci vede sotto la politica, ma è molto più semplicemente una questione di share, come quasi tutto in tv. Ora il tutto è appeso alla trattativa economica che Ballandi, la società che produce il programma, farà con la D’Urso”.

Il nome di Barbara si aggiunge a un cast già ricco di stelle: tra i concorrenti confermati figurano Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu e Marcella Bella. A breve scopriremo chi altro calcherà la pista da ballo, ma già si annuncia una stagione all’insegna della grinta, del glamour… e, perché no, di qualche colpo di scena tutto in salsa Rai.

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
