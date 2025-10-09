Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli risponde alle polemiche: "Bonus lutto? Era solo onestà, non cinismo"

News VIP

Intervistata da SuperGuidaTv, Selvaggia Lucarelli ha affrontato la questione nata durante l'ultima puntata di Ballando con Le Stelle che l'ha coinvolta in alcune polemiche per una frase rivolta a Nancy Brilli.

Selvaggia Lucarelli non si nasconde dietro le polemiche. Dopo essere finita al centro del dibattito social per una frase rivolta a Nancy Brilli durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la giornalista e giurata del programma è tornata sull’episodio, chiarendo il suo punto di vista e smontando le accuse di cinismo e insensibilità.

Ballando con le Stelle, la Lucarelli parla della frase a Nancy Brilli: "Non era una battuta, ma un modo per dire la verità. Offendetevi pure"

Nel corso della scorsa puntata, la Brilli aveva raccontato il dolore per la morte del suo cane, e Selvaggia — dopo averle espresso empatia — aveva detto: “Non posso darti il bonus lutto animale domestico”. Una frase che ha scatenato i social, ma che, come spiega lei stessa, è stata completamente fraintesa. Ecco cosa ha dichiarato la Lucarelli a SuperGuidaTV parlando della vicenda:

“Vissuta bene. Devo dire la verità: visto che il mondo brucia direi che abbiamo altre priorità. Quello che ci tengo a dire è che proprio da un punto di vista linguistico non era una battuta, nel senso che ho detto, provo molta empatia per la tua situazione, mi dispiace che sia morto il cane, so che è un dolore profondissimo, io non sarei mai venuta neanche qui se fosse morto il mio gatto, ma non posso darti il bonus lutto animale domestico, che non è una battuta, è un modo originale, diciamo così, per esprimere un concetto che vuol dire non posso farti sconti e quindi devo dirti che hai ballato male. Ragazzi, se non si può essere un po’ cinici dopo aver fatto dieci minuti di premessa, allora offendetevi.”

Con la sua consueta lucidità e ironia, la Lucarelli ha così ridimensionato le polemiche, ricordando che Ballando è un programma televisivo e che, come giurata, il suo ruolo è anche quello di giudicare con rigore artistico, senza lasciarsi condizionare dalle emozioni del momento. La giornalista ha voluto mettere i puntini sulle “i”: la sua frase, lungi dall’essere una battuta cinica, era semplicemente una formula schietta per ribadire la propria onestà professionale.

Il retroscena sul Grande Fratello: “Ho detto no, ma non ho chiuso nessuna porta”

Durante la conferenza stampa di Ballando con le Stelle, Selvaggia ha poi risposto a un’altra curiosità che da settimane aleggia nel mondo televisivo: il presunto rifiuto del ruolo di opinionista al Grande Fratello. Senza giri di parole, ha raccontato com’è andata davvero:

“A parte che i no che pesano sono altri nella vita, proprio negli equilibri mondiali, mettiamo fine al conflitto israelo-palestinese, quello è un no che pesa, il mio… ma semplicemente diciamo che l’offerta è arrivata molto tardi, molto a ridosso dall’inizio di Ballando con le Stelle e quindi in qualche modo non ne abbiamo neanche discusso, nel senso che abbiamo capito entrambi, io che ho ricevuto l’offerta e chi me l’ha fatta, che i tempi erano un po’ sbagliati e che quindi era giusto che io continuassi a lavorare a Ballando con le Stelle.”

La Lucarelli ha poi aggiunto, con la sua consueta ironia pungente:

“Sarebbe stato uno sgarbo nei confronti loro, ho lavorato da dieci anni con loro, sono felice di fare questo programma e poi se ci saranno altre decisioni da prendere, offerte da valutare, lo si farà con calma l’anno prossimo, ma lasciando aperta qualsiasi porta e senza averne chiusa alcuna in questo momento, né in Rai né a Mediaset. Sono diventata peggio di un calciatore alle conferenze stampa!”

