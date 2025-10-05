TGCom24
Ballando con le Stelle, Nancy Brilli reagisce durissima alle parole di Selvaggia Lucarelli: "Ti darei un cazzotto"

Anita Nurzia

Botta e risposta a Ballando con le Stelle: Nancy Brilli esplode dopo la battuta di Selvaggia Lucarelli

Ballando con le Stelle, Nancy Brilli reagisce durissima alle parole di Selvaggia Lucarelli: "Ti darei un cazzotto"

Lo scontro tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli, andato in scena durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, ha continuato a far parlare anche dopo la diretta, spostandosi sui profili social e innescando una dura presa di posizione da parte dell’attrice e delle sue amiche.

Caos a Ballando con le Stelle: la frase di Selvaggia Lucarelli fa infuriare Nancy Brilli

Nel video dalle prove in teatro, Nancy racconta il difficile momento vissuto nei giorni successivi alla trasmissione: Margot, il suo cane, era già in condizioni critiche e nella notte la situazione è precipitata.

“L’ho accompagnata fino alla fine e quindi Margot sta nel paradiso dei cani buoni, siccome noi di lavoro facciamo questo si cancella l’emozione, l’emozione rimane qua e si va in scena”, confida visibilmente commossa.

Nonostante il lutto, Nancy e il suo partner di ballo sono saliti lo stesso in pista e hanno eseguito un jive che ha ricevuto osservazioni tecniche dalla giuria. Alberto Matano ha espresso vicinanza umana verso l’attrice: “Immagino come possa essere stata questa settimana per Nancy”. I giudici Carolyn Smith, Zazzaroni, Canino e Mariotto hanno commentato l’esibizione sottolineando sia le imperfezioni tecniche sia l’energia e la spontaneità dimostrate.

A far scoppiare la polemica sono state però le parole di Selvaggia Lucarelli, che ha annunciato il proprio ruolo cinico prima di aggiungere: “Se muore il mio gatto, non mi aspettate. Però non è previsto il bonus lutto animale domestico”. La battuta ha suscitato lo sconcerto di Nancy in studio, che ha replicato scuotendo la testa: “Scusami Selvaggia ma non hai detto una bella cosa”. Lucarelli ha ribadito senza giri di parole: “Te l’avevo detto che non avrei detto una bella cosa”.

Nancy Brilli: "Ti darei un cazzotto"

Pochi minuti dopo la messa in onda, Nancy ha rilanciato sui social una storia di Instagram con un messaggio molto duro rivolto a Lucarelli e condiviso dall’amica giornalista Daniela Fedi:

“Selvaggia Lucarelli sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giungla da cui provieni. La perdita del proprio animale domestico è un lutto e i lutti sono lutti, non cose su cui si possono fare battute per ottenere audience in televisione. Nancy Brilli per me è una sorella ma se anche non la conoscessi, ti darei volentieri un cazzotto per quel che hai osato dirle a Ballando Con le Stelle”.

La vicenda ha scatenato reazioni contrastanti: c’è chi difende la libertà di critica dei giudici televisivi e chi condanna l’ironia su temi sensibili come la perdita di un animale.

