Ballando con le Stelle, Nancy Brilli reagisce durissima alle parole di Selvaggia Lucarelli: "Ti darei un cazzotto"

Botta e risposta a Ballando con le Stelle: Nancy Brilli esplode dopo la battuta di Selvaggia Lucarelli

Lo scontro tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli, andato in scena durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, ha continuato a far parlare anche dopo la diretta, spostandosi sui profili social e innescando una dura presa di posizione da parte dell’attrice e delle sue amiche.

Caos a Ballando con le Stelle: la frase di Selvaggia Lucarelli fa infuriare Nancy Brilli

Nel video dalle prove in teatro, Nancy racconta il difficile momento vissuto nei giorni successivi alla trasmissione: Margot, il suo cane, era già in condizioni critiche e nella notte la situazione è precipitata.

“L’ho accompagnata fino alla fine e quindi Margot sta nel paradiso dei cani buoni, siccome noi di lavoro facciamo questo si cancella l’emozione, l’emozione rimane qua e si va in scena”, confida visibilmente commossa.

Nonostante il lutto, Nancy e il suo partner di ballo sono saliti lo stesso in pista e hanno eseguito un jive che ha ricevuto osservazioni tecniche dalla giuria. Alberto Matano ha espresso vicinanza umana verso l’attrice: “Immagino come possa essere stata questa settimana per Nancy”. I giudici Carolyn Smith, Zazzaroni, Canino e Mariotto hanno commentato l’esibizione sottolineando sia le imperfezioni tecniche sia l’energia e la spontaneità dimostrate.

A far scoppiare la polemica sono state però le parole di Selvaggia Lucarelli, che ha annunciato il proprio ruolo cinico prima di aggiungere: “Se muore il mio gatto, non mi aspettate. Però non è previsto il bonus lutto animale domestico”. La battuta ha suscitato lo sconcerto di Nancy in studio, che ha replicato scuotendo la testa: “Scusami Selvaggia ma non hai detto una bella cosa”. Lucarelli ha ribadito senza giri di parole: “Te l’avevo detto che non avrei detto una bella cosa”.

Aggiungo che trasformare il lutto di una persona per aver perso un animale in una battuta da varietà non me la aspettavo da una giudice che si è sempre dimostrata sensibile agli animali e alla loro adozione.

Nancy Brilli: "Ti darei un cazzotto"

Pochi minuti dopo la messa in onda, Nancy ha rilanciato sui social una storia di Instagram con un messaggio molto duro rivolto a Lucarelli e condiviso dall’amica giornalista Daniela Fedi:

“Selvaggia Lucarelli sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giungla da cui provieni. La perdita del proprio animale domestico è un lutto e i lutti sono lutti, non cose su cui si possono fare battute per ottenere audience in televisione. Nancy Brilli per me è una sorella ma se anche non la conoscessi, ti darei volentieri un cazzotto per quel che hai osato dirle a Ballando Con le Stelle”.

La vicenda ha scatenato reazioni contrastanti: c’è chi difende la libertà di critica dei giudici televisivi e chi condanna l’ironia su temi sensibili come la perdita di un animale.

