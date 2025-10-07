Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli replica alle polemiche su Nancy Brilli: “Non ho fatto alcuna battuta"

News VIP

Selvaggia Lucarelli, travolta dalle polemiche dopo la puntata di Ballando con Le Stelle, ha voluto chiarire la frase "Bonus lutto" rivolta a Nancy Brilli dopo la perdita del suo cane.

La puntata di sabato scorso di Ballando con le Stelle ha scatenato un acceso dibattito sui social e in tv: il momento clou è arrivato quando Nancy Brilli, visibilmente commossa, ha raccontato la dolorosa scomparsa del suo cane Margot.

Ballando con le Stelle: “Bonus lutto” al centro della bufera: Selvaggia Lucarelli chiarisce la sua frase

Di fronte alla giuria, l’attrice ha spiegato il dramma che ha vissuto:“L’ho accompagnata fino alla fine e quindi Margot sta nel paradiso dei cani buoni, siccome noi di lavoro facciamo questo si cancella l’emozione, l’emozione rimane qua e si va in scena”, ha confidato.

Nonostante il lutto, Nancy e il suo partner hanno portato in pista un jive che ha raccolto osservazioni tecniche da parte dei giudici. Anche il conduttore Alberto Matano ha espresso vicinanza: “Immagino come possa essere stata questa settimana per Nancy”. Carolyn Smith, Zazzaroni, Canino e Mariotto hanno commentato l’esibizione sottolineando sia le imperfezioni tecniche sia l’energia e la spontaneità dimostrate.

La polemica è però scattata su una battuta pronunciata da Selvaggia Lucarelli: annunciando il proprio ruolo più cinico, la giornalista ha detto in modo perentorio:

“Se muore il mio gatto, non mi aspettate. Però non è previsto il bonus lutto animale domestico”.

La frase ha fatto reagire Nancy in studio, che scuotendo la testa ha replicato: “Scusami Selvaggia ma non hai detto una bella cosa”. Lucarelli ha ribadito senza giri di parole: “Te l’avevo detto che non avrei detto una bella cosa”.

Dopo la trasmissione Nancy ha rilanciato sui social una story condivisa dall’amica Daniela Fedi, con un messaggio durissimo nei confronti di Lucarelli:

“Selvaggia Lucarelli sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giungla da cui provieni. La perdita del proprio animale domestico è un lutto e i lutti sono lutti, non cose su cui si possono fare battute per ottenere audience in televisione. Nancy Brilli per me è una sorella ma se anche non la conoscessi, ti darei volentieri un cazzotto per quel che hai osato dirle a Ballando Con le Stelle”

Le critiche verso la giurata sono state molteplici e ieri Lucarelli ha voluto chiarire la sua posizione sui social, spiegando di non aver "fatto alcuna battuta" e invitando i detrattori a un esame più attento del linguaggio:

“E comunque da giorni leggo di questa famigerata "battuta” che avrei fatto ai danni di una concorrente. So che l'analfabetismo funzionale unito alla incapacità di cogliere i registri linguistici è il male del secolo, ma non ho fatto alcuna battuta. (“bonus lutto” non deve far ridere, è un'espressione originale per dire “non posso fare sconti"). Usufruite del bonus cultura e comprate un libro di analisi del testo”.

