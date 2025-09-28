Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli punge Barbara D'Urso ma il vero scontro è con Pasquale La Rocca! (VIDEO)

News VIP

Nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle, il pubblico si aspettava un botta e risposta tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, ma la giurata è stata molto più pungente con...Pasquale La Rocca!

La prima puntata di Ballando con le Stelle è andato in onda ieri sera, sabato 27 settembre, su Rai1 e ha riportato sul piccolo schermo Barbara D'Urso: l'ex volto di Canale 5 è ritornato in tv a distanza di due anni dall'improvviso licenziamento da Mediaset per "rimettersi in gioco" e ieri sera si è esibita con Pasquale La Rocca in una coreografia che ha scatenato una standing ovation. Al momento delle votazioni, molti da casa attendevano uno scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso, ma a sorpresa, la giurata ha avuto da ridire proprio sul maestro di ballo!

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli punzecchia Barbara D'Urso: "Aggraziata, ma meno faccette per la prossima volta"

Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli hanno una lunga storia di punzecchiamenti e diatribe a distanza, perciò, quando l'ex conduttrice di Canale 5 è stata annunciata come concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in tanti hanno ipotizzato che tra le due sarebbero volate scintille. Nel corso della prima puntata del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca si sono esibiti in una rumba e hanno ottenuto l'applauso entusiasta del pubblico in studio. Anche la giuria ha approvato l'esibizione di Barbara D'Urso: Carolyn Smith ne ha sottolineato la grazia nei movimenti, aggiungendo però che "c'è ancora molto da lavorare". Anche Ivan Zazzaroni si è detto d'accordo con la Presidente e ha elogiato invece la bravura di La Rocca nel saper guidare l'ex conduttrice. Più pungenti sono stati i commenti di Fabio Canino e Guillermo Mariotto, che si è spinto a definire D'Urso come "Gloria Swanson in Viale del tramonto".

Quando è arrivato il turno di Selvaggia Lucarelli, la giornalista ha ironizzato con l'ex conduttrice ricordando che per questo loro incontro il pubblico "ha preparato i popcorn" pronto a godersi le scintille che potevano crearsi tra loro. Pur punzecchiando l'ex conduttrice, Lucarelli le ha riconosciuto di aver ballato con molta grazia, anche se ha enfatizzato molto il pathos dell'esibizione. Immancabile una frecciatina alle "facce" per cui D'Urso è diventata famosa:

"Ho trovato tutto molto furbo e pieno di pathos, ballato con molta grazia, perché questo è un tuo pregio. Non so se poi facendo cose più complesse sarai all'altezza, ma tutto molto gradevole. Se posso darti un consiglio, meno faccette, so che sono il tuo marchio di fabbrica, però se ti riguarderai credo che mi darai ragione"

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli a muso duro contro Pasquale La Rocca

A sorpresa, però, il vero scontro della prima puntata di Ballando con le Stelle è avvenuto tra Selvaggia Lucarelli e Pasquale La Rocca. Già in precedenza la giurata aveva espresso disappunto per la decisione di assegnare a D'Urso il suo ballerino preferito e nel corso della puntata di ieri sera ha rimarcato questa delusione, accusandolo - ironicamente - di "averla tradita:

"Detto questo, Barbara, io il problema ce l'ho con Pasquale La Rocca. Quando un uomo tradisce non è colpa della donna, ma dell'uomo: questa cosa di ballare con Barbara d'Urso non me la dovevi fare"

Con piglio deciso, Selvaggia Lucarelli è passata a elencare le numerose volte in cui, nei quattro anni in cui il ballerino campano è stato parte del programma, lo ha sostenuto e gli ha permesso di vincere: "Ho dato 0 a Federica Nargi per farti arrivare in finale, bast****! Ti ho anche perdonato di aver duttato fuori il mio fidanzato (Lorenzo Biagiarelli ndr) per far vincere quel manico di scopa di Luisella Costamagna, te lo ricordi? Ti ho perdonato di aver spezzato in due quella donna meravigliosa che è Nina Zilli". Lucarelli ha poi concluso che se questa "operazione reputazionale" di Barbara D'Urso avrà successo sarà anche per merito di La Rocca e che, se per quattro anni è stata la sua "gatta morta", da questo momento in poi diventerà "il gatto attaccato ai tuoi cogl****". Senza scomporsi, il maestro le ha rinfacciato che in quattro anni in cui Lucarelli gli ha espresso ammirazione e simpatia, non ha mai però accettato di ballare con lui.

“io ho dato zero a federica nargi per portare te in finale”

ci rendiamo conto che solo per mandare avanti la rocca (che aveva finto di ritirarsi da ballando), federica nargi ci ha rimesso ed è arrivata 3ª, la fissa per questo maestro ha falsato il programma#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/xxQtIKSy33 — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) September 27, 2025

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle