News VIP

Ballando con le Stelle: svelate le coppie, Barbara D’Urso in pista con Pasquale La Rocca

Anita Nurzia

Conto alla rovescia per la ventesima edizione di Ballando: cast, novità e la lista completa delle coppie

Ballando con le Stelle: svelate le coppie, Barbara D’Urso in pista con Pasquale La Rocca

Si scaldano i riflettori sulla ventesima edizioni di Ballando con le Stelle, che tornerà ufficialmente in onda sabato 27 settembre. Il programma condotto da Milly Carlucci è ormai pronto: il cast è stato svelato da tempo, la giuria resta confermata e anche la squadra di opinionisti non subisce variazioni, con Samuel Peron affiancato da Rossella Erra e Sara Di Vaira. Non mancheranno i ritorni: Simone Di Pasquale abbandona i panni di commentatore per tornare a ballare, mentre Massimiliano Rosolino raccoglie il testimone di Paolo Belli come co-conduttore.

Ballando con le Stelle: gli abbinamenti tra i concorrenti ufficiali e i ballerini

E proprio Belli, quest’anno, sarà tra i dodici concorrenti ufficiali. L’ultimo tassello mancante era quello delle coppie, e adesso è stato finalmente rivelato.

Tra gli abbinamenti più attesi spicca quello tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Un’accoppiata di grande potenziale: La Rocca ha già trionfato nelle edizioni 2022 e 2023, mentre lo scorso anno ha sfiorato il podio insieme a Federica Pellegrini. Ballare al fianco di un volto noto come la D’Urso, che sa già muoversi con disinvoltura, potrebbe rappresentare un vantaggio strategico non da poco.

Curiosità anche per la “Signora Coriandoli”, che sarà in pista con il rientrante Simone Di Pasquale, e per Nancy Brilli, che danzerà insieme a Giovanni Pernice, compagno di Bianca Guaccero. Marcella Bella sarà invece guidata da Chiquito, vincitore di Sognando Ballando con le Stelle.

Ecco tutte le coppie che vedremo a partire dal 27 settembre:

  • Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca

  • Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale

  • Andrea Delogu con Nikita

  • Nancy Brilli con Giovanni Pernice

  • Fabio Fognini con Giada Lini

  • Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

  • Martina Colombari con Luca Favilla

  • Francesca Fialdini con Carlo Aloia

  • Rosa Chemical con Erica Martinelli

  • Paolo Belli con Anastasia Kuzmina

  • Marcella Bella con Chiquito

  • Beppe Convertini con Veera Kinnunen

