Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli commenta l'arrivo di Barbara D'Urso nel cast dei concorrenti

Barbara D'Urso è ufficialmente una concorrente di Ballando con le Stelle: ecco come ha reagito Selvaggia Lucarelli alla notizia.

Barbara D'Urso è una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle: dopo settimane di rumors, questa mattina Milly Carlucci, conduttrice del dancing show di Rai1 ha confermato che l'ex conduttrice di Mediaset è parte del cast di ballerini provetti per la nuova stagione. Immancabile è arrivato anche il commento di Selvaggia Lucarelli, storica giudice del programma.

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso è ufficialmente nel cast: arriva il commento di Selvaggia Lucarelli

La prossima edizione di Ballando con le Stelle promette già di regalare scintille: nel cast dei concorrenti è entrata ufficialmente Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli non si è trattenuta dal commentare il suo ingresso. L'ex conduttrice di Canale 5 è solo l'ultimo dei nomi annunciati: insieme a lei scenderanno in pista anche la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini. La notizia dell'ingresso di Barbara D'Urso è stata data sugli account ufficiali del programma, da Milly Carlucci stessa.

Con un video, infatti, la conduttrice del dancing show ha confermato che Barbara D'Urso sarà nel cast con queste parole. Fingendo di parlare con la conduttrice al telefono ha dichiarato: "Ci alleniamo ogni giorno, è un po’ faticoso ma ti divertirai tantissimo. Preparati, ti divertirai tantissimo". Poi, chiudendo la telefonata ha guardato in camera e ha ammesso che sì, Barbara D'Urso ha detto sì a Ballando con le Stelle. Per l'ex volto di Pomeriggio 5 si tratta di una nuova avventura, anticipata dalla presenza lo scorso anno in qualità di ballerina per una notte.

Già in quell'occasione non era mancato uno scambio acceso di frecciatine con Selvaggia Lucarelli, ma stando alla reazione della storica giudice, sembra che nella prossima edizione ne vedremo davvero delle belle.

Ballando con le Stelle, ecco come ha reagito Selvaggia Lucarelli alla conferma di Barbara D'Urso nel cast

La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, ha postato sui social un commento all'annuncio che Barbara D'Urso sarà nel cast del dancing show di Rai1. Con una storia su Instagram, Lucarelli si è mostrata accanto a un'armatura e ha aggiunto a corredo dello scatto la seguente didascalia:

"Io che vado a provare gli outfit per la prossima edizione di Ballando"

Successivamente, anche senza nominare direttamente Barbara D'Urso, la giudica ha postato la foto di Pasquale La Rocca, professionista del dancing show da sempre suo preferito e ha dichiarato: "Se le date lui sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri". Infine, ironicamente ha postato una foto di Sonia Bruganelli, alla quale non ha risparmiato critiche la precedente edizione e con cui ci sono stati diversi scontri aggiungendo "già mi manca".

