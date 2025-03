Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro risponde alle accuse di Carolyn Smith: "Ingrato verso Milly Carlucci?"

News VIP

Nel corso di un'intervista a Nuovo Tv, Carolyn Smith ha accusato Raimondo Todaro di essere stato irrispettoso verso Milly Carlucci e Ballando con le Stelle dopo l'addio al dancing show. Non è tardata ad arrivare la replica dell'ex prof della scuola di Amici.

Carolyn Smith ha rilasciato un'intervista a Nuovo Tv nella quale ha svelato alcuni retroscena su come Maria De Filippi le abbia più volte chiesto di entrare nel cast di Amici, il talent show di Canale 5, ricevendo sempre un deciso "no" dalla ballerina e giurata di Ballando con le Stelle. Commentando invece alcuni dei professionisti del dancing show che hanno deciso di lasciare il programma per lavorare altrove, Carolyn Smith ha mosso delle critiche a Raimondo Todaro, dichiarando che non è stato rispettoso verso la conduttrice Milly Carlucci. A distanza di poche ore, non è tardata ad arrivare la replica dell'ex prof della scuola di Amici.

Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro replica alle accuse di Carolyn Smith

Intervistata da Nuovo Tv, Carolyn Smith ha criticato il comportamento di Raimondo Todaro dopo l'addio a Ballando con le Stelle. Lo storico volto del dancing show di Rai 1 ha ammesso che, se comprendeva il desiderio del professionista di spiccare il volo e dedicarsi ad altri progetti lavorativi, non poteva però perdonargli una certa mancanza di gratitudine nei confronti di Milly Carlucci e del programma che lo aveva visto crescere come professionista in tv. "Ciò che non ho condiviso è stato il modo in cui ha lasciato il programma, senza parlarne prima con Milly, una mossa sbagliata….Poi però, una volta uscito dal programma, ha cominciato a sparlare della persona che lo ha sempre aiutato" ha rivelato al settimanale Smith.

Le sue parole non sono passate inosservate e hanno spinto Raimondo Todaro a replicare alle accuse della presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle. Pubblicando una storia sul suo account Instagram, l'ex professore della scuola di Amici di Maria De Filippi ha ammesso di essere deluso dalle critiche che Carolyn Smith gli aveva mosso e la invitava a trovare un'intervista o un video in cui Todaro era stato ingrato verso Ballando o Milly Carlucci: "Cara Carolyn, mi dispiace sapere che tu abbia questa opinione su di me. Ti invito a trovare un articolo o un’intervista in cui abbia mai parlato male di Milly Carlucci o del programma".

Todaro ha anche aggiunto, con una palese frecciatina alla giurata, che prima di lanciare accuse simili sarebbe stato meglio avere le prove e verificare la veridicità di alcune affermazioni. Tuttavia, ha poi concluso nel suo messaggio sui social, era pronto a un confronto con Smith perché desiderava che la verità venisse a galla: "Resto disponibile al confronto. Ma sempre nel rispetto della verità che credimi è ben diversa da quello che hai descritto".>

Ballando con le Stelle, in arrivo un'edizione speciale per i 20 anni del programma

Nel 2025, Ballando con le Stelle festeggia i suoi primi 20 anni di vita televisiva e per celebrare il programma di Rai 1 è stata organizzata un'edizione speciale, che andrà in onda a maggio. Stando a ciò che ha riferito TvBlog, per il ventennale del programma tv campione di ascolti del sabato sera di Rai1 è stata organizzata un'edizione speciale che coinvolgerà i concorrenti e maestri stroici del dancing show.

Già confermato il ritorno di Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, mentre ancora incerto è se ritroveremo Guillermo Mariotto, dopo le vicende che lo hanno tenuto lontano dalla finale dell'ultima edizione. L'edizione speciale per i 20 anni di Ballando con le Stelle andrà in onda dal 9 maggio su Rai 1 per quattro puntate e vedrà Milly Carlucci alla conduzione, mentre il cast sarà composto da alcuni storici concorrenti e ballerini. Inoltre, secondo quanto rivela TvBlog, con questa edizione sarà possibile anche esaminare i prossimi maestri della nuova edizione del dancing show, che tornerà in onda il prossimo autunno.

