Ballando con le Stelle, Carolyn Smith rivela: "Ho rifiutato Amici per Milly Carlucci. Todaro? Non posso giudicare, ma..."

In una recente intervista, Carolyn Smith ha rivelato di aver sempre rifiutato la proposta di Maria De Filippi di unirsi ad Amici, per restare con Milly Carlucci. La giurata ha anche detto la sua sull'addio al programma da parte di Raimondo Todaro.

Carolyn Smith è uno dei volti storici di Ballando con le Stelle, il popolare programma di ballo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. In una recente intervista, la presidente della giuria ha rivelato un retroscena su Amici di Maria De Filippi e sull'addio di Raimondo Todaro al dancing show.

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith rivela di aver rifiutato la proposta di Maria De Filippi

Intervistata da Nuovo Tv in vista dell'edizione speciale per i 20 anni di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith ha svelato un retroscena sul suo legame con il dancing show, di cui è oramai parte integrante da anni, e sull'affetto che la lega alla sua conduttrice, Milly Carlucci. La presidente di giuria ed ex ballerina ha raccontato di aver rifiutato molte volte, in passato, le allettanti proposte di lavoro che arrivavano da Maria De Filippi.

La conduttrice dei programmi Fascino su Canale 5, infatti, avrebbe proposto a Carolyn Smith di unirsi al suo cast di professionisti del talent show, ma la giurata non ha mai accettato: "Amici mi fa la corte da tempo ma io dico sempre di no: sono una persona leale e non potrei mai tradire Milly Carlucci".

Smith ha aggiunto che non è stato certo facile per lei dire di no a Maria De Filippi, consapevole della grande opportunità lavorativa che rappresentava per lei, ma l'affetto che la lega a Milly Carlucci l'ha portata a rifiutare le sue proposte di lavoro. Inoltre, ha aggiunto che se dovesse prima o poi decidere di dire addio al cast del dancing show, allora tornerebbe a parlare di danza in tv, ma da sola: "Per la mia carriera non ho bisogno della tv, non smetterò mai di ringraziare Milly per l'opportunità che mi ha offerto di entrare nelle case degli italiani".

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith commenta l'addio di Raimondo Todaro al dancing show

Mentre Carolyn Smith ha rivelato di aver rifiutato le proposte di Maria De Filippi di unirsi al cast di Amici, uno degli storici professionisti del dancing show ha detto addio alla trasmissione di Rai 1 per poi unirsi ai professori del talent show di Canale 5. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, che è stato uno dei professionisti che ha detto addio a Ballando con le Stelle.

Il latinista è stato parte dei docenti di Amici per tre anni, ma per l'edizione 2024/2025 ha annunciato che non sarebbe tornato in cattedra. I rumors sul suo addio al talent show si sono rincorsi durante l'estate e sono stati poi confermati dal ballerino durante una delle prime puntate di Verissimo: "Amici è stato casa per me" ha raccontato a Silvia Toffanin "lì come professionista puoi imparare tantissimo, non so come ringraziare tutti i professionisti che ho conosciuto lì. Ma quest'anno lo seguirò da casa e da lì farò il tifo".

Sull'addio di Raimondo Todaro al dancing show, avvenuto qualche anno fa, Carolyn Smith ha ammesso di comprendere il perché della scelta del professionista di latino: "Per quanto riguarda Raimondo, non posso criticare la sua scelta: era un ragazzo giovane, che doveva capire che cosa fare da “grande”. E ancora forse non l’ha capito. Ci poteva stare che lui volesse fare altro e mettersi alla prova in nuove avventure professionali". Tuttavia, ha aggiunto, ciò che non ha apprezzato le modalità con cui ha deciso di abbandonare Ballando e anche le sue parole nei confronti di Milly Carlucci: "Ciò che non ho condiviso è stato il modo in cui ha lasciato il programma, senza parlarne prima con Milly, una mossa sbagliata….Poi però, una volta uscito dal programma, ha cominciato a sparlare della persona che lo ha sempre aiutato".

