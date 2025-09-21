TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le Stelle, questa edizione sarà la più lunga di sempre: ecco quante puntate andranno in onda!
News VIP

Ballando con le Stelle, questa edizione sarà la più lunga di sempre: ecco quante puntate andranno in onda!

Maria Castaldo

L'imminente nuova edizione di Ballando con le Stelle sarà una delle più lunghe di sempre: è stato infatti svelato di quante puntate sarà composta questa stagione!


Sabato 27 settembre prenderà il via la nuova stagione di Ballando con le Stelle, una delle più innovative degli ultimi anni per quanto riguarda il cast di concorrenti, ma anche perché sarà l'edizione più lunga di sempre. Sono state, infatti, svelate quante puntate andranno in onda.

Ballando con le Stelle, l'edizione 2025 sarà la più lunga di sempre: ecco quante puntate andranno in onda

Ballando con le Stelle, il popolare dancing show condotto da Milly Carlucci, è pronto a tornare in onda su Rai1 da sabato 27 settembre. L'edizione del 2025 arriva dopo le celebrazioni per il ventennale, omaggiato con uno spin-off estivo (Sognando...Ballando con le Stelle ndr.) ed è l'edizione più lunga di tutte. Di recente è stato svelato il numero delle puntate che andrà in onda, con una anche in seconda serata. Tra rumors e indiscrezioni, questa volta la notizia arriva direttamente dall'azienda di Viale Mazzini, che conferma che questa edizione vanterà un numero di puntate più alto.

Inoltre, sabato 11 ottobre, la terza puntata di questa stagione di Ballando con le Stelle andrà in onda in seconda serata, perciò, non alle 20.35 come per le altre puntate, a causa della partita della Nazionale di calcio italiana contro l'Estonia. Ancora, Rai ha fatto sapere che la prossima edizione del dancing show sarà composta tra 13 puntate, un numero molto più alto rispetto alle altre edizioni, che la rende così la stagione più lunga.

Ballando con le Stelle, tutte le novità della nuova edizione

La stagione di Ballando con le Stelle che sta per debuttare sarà la più lunga di tutte, con 13 puntate che andranno in onda su Rai1 a partire da sabato 27 settembre. Grandi novità quest'anno, con Paolo Belli che non sarà più co-conduttore e spalla destra di Milly Carlucci, ma sarà parte del cast di concorrenti e scenderà in pista insieme agli altri protagonisti.

Il cast di quest'anno è composto da grandi nomi, primo tra tutti quello di Barbara D'Urso, che dopo rumors e indiscrezioni ha confermato di aver deciso di partecipare al programma. Per l'ex conduttrice di Mediaset si tratterà del primo ritorno in tv dopo due anni di assenza e su di lei Milly Carlucci ha dichiarato: "Personalmente la stimo molto perché è una grande professionista con un’incrollabile forza di volontà. Ha costruito la sua carriera sul lavoro, non sulla fortuna. Siamo due donne che si prendono per mano: ognuna aiuta l'altra, perché anche a noi fa gioco averla".

Il rest del cast è composto da Rosa Chemical, Paolo Belli, il tennista Fabio Fognini, la signora Coriandoli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Beppe Convertini, Martina Colombari, Marcella Bella e Filippo Magnini. Un'altra novità è quella di Matteo Addino che sostituirà Simone De Pasquale come Tribuno del Popolo, mentre il ballerino tornerà in pista come maestro.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La forza di una donna: Ecco com'è oggi Doruk della Soap Turca (FOTO)
anticipazioni TV La forza di una donna: Ecco com'è oggi Doruk della Soap Turca (FOTO)
Chiara Ferragni, polemiche per la nuova collezione: assomiglia a quella di un noto influencer
news VIP Chiara Ferragni, polemiche per la nuova collezione: assomiglia a quella di un noto influencer
Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti
anticipazioni TV Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti
Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 22 al 26 settembre 2025: Gemma già innamorata
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 22 al 26 settembre 2025: Gemma già innamorata
La Promessa Anticipazioni 22 settembre 2025: Petra rivela a Santos tutta la verità su sua madre e scatena il caos!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 22 settembre 2025: Petra rivela a Santos tutta la verità su sua madre e scatena il caos!
La forza di una donna Anticipazioni 22 settembre 2025: Hatice sconvolta dalla rivelazione di Sirin!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 22 settembre 2025: Hatice sconvolta dalla rivelazione di Sirin!
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 22 settembre 2025: Nozze a rischio per Adelaide, qualcuno vuole sabotarla!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 22 settembre 2025: Nozze a rischio per Adelaide, qualcuno vuole sabotarla!
La ricetta della felicità: Cristiana Capotondi e Lucia Mascino presentano la miniserie feel good in arrivo su Rai 1
anticipazioni TV La ricetta della felicità: Cristiana Capotondi e Lucia Mascino presentano la miniserie feel good in arrivo su Rai 1
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV