Ballando con le Stelle, questa edizione sarà la più lunga di sempre: ecco quante puntate andranno in onda!

L'imminente nuova edizione di Ballando con le Stelle sarà una delle più lunghe di sempre: è stato infatti svelato di quante puntate sarà composta questa stagione!

Sabato 27 settembre prenderà il via la nuova stagione di Ballando con le Stelle, una delle più innovative degli ultimi anni per quanto riguarda il cast di concorrenti, ma anche perché sarà l'edizione più lunga di sempre. Sono state, infatti, svelate quante puntate andranno in onda.

Ballando con le Stelle, l'edizione 2025 sarà la più lunga di sempre: ecco quante puntate andranno in onda

Ballando con le Stelle, il popolare dancing show condotto da Milly Carlucci, è pronto a tornare in onda su Rai1 da sabato 27 settembre. L'edizione del 2025 arriva dopo le celebrazioni per il ventennale, omaggiato con uno spin-off estivo (Sognando...Ballando con le Stelle ndr.) ed è l'edizione più lunga di tutte. Di recente è stato svelato il numero delle puntate che andrà in onda, con una anche in seconda serata. Tra rumors e indiscrezioni, questa volta la notizia arriva direttamente dall'azienda di Viale Mazzini, che conferma che questa edizione vanterà un numero di puntate più alto.

Inoltre, sabato 11 ottobre, la terza puntata di questa stagione di Ballando con le Stelle andrà in onda in seconda serata, perciò, non alle 20.35 come per le altre puntate, a causa della partita della Nazionale di calcio italiana contro l'Estonia. Ancora, Rai ha fatto sapere che la prossima edizione del dancing show sarà composta tra 13 puntate, un numero molto più alto rispetto alle altre edizioni, che la rende così la stagione più lunga.

Ballando con le Stelle, tutte le novità della nuova edizione

La stagione di Ballando con le Stelle che sta per debuttare sarà la più lunga di tutte, con 13 puntate che andranno in onda su Rai1 a partire da sabato 27 settembre. Grandi novità quest'anno, con Paolo Belli che non sarà più co-conduttore e spalla destra di Milly Carlucci, ma sarà parte del cast di concorrenti e scenderà in pista insieme agli altri protagonisti.

Il cast di quest'anno è composto da grandi nomi, primo tra tutti quello di Barbara D'Urso, che dopo rumors e indiscrezioni ha confermato di aver deciso di partecipare al programma. Per l'ex conduttrice di Mediaset si tratterà del primo ritorno in tv dopo due anni di assenza e su di lei Milly Carlucci ha dichiarato: "Personalmente la stimo molto perché è una grande professionista con un’incrollabile forza di volontà. Ha costruito la sua carriera sul lavoro, non sulla fortuna. Siamo due donne che si prendono per mano: ognuna aiuta l'altra, perché anche a noi fa gioco averla".

Il rest del cast è composto da Rosa Chemical, Paolo Belli, il tennista Fabio Fognini, la signora Coriandoli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Beppe Convertini, Martina Colombari, Marcella Bella e Filippo Magnini. Un'altra novità è quella di Matteo Addino che sostituirà Simone De Pasquale come Tribuno del Popolo, mentre il ballerino tornerà in pista come maestro.

