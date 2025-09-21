Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca vuota il sacco sulla partecipazione di Barbara D'Urso: ecco cosa ha rivelato

News VIP

Il maestro di Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca, interviene sui social e difende Barbara D'Urso da tutti coloro che continuano ad accusarla di saper già ballare: "Invito tutti ad apprezzare lo spirito del programma".

Manca pochissimo al debutto di Ballando con le stelle, che vedrà tra i suoi protagonisti anche Barbara D'Urso. Ad accompagnare l'ex conduttrice Mediaset in questa nuova avventura televisiva ci sarà il professionista Pasquale La Rocca, che l'ha difesa dalle critiche e le ha riservato parole di grande stima e affetto.

Barbara D'Urso nel cast di Ballando con le stelle: parla Pasquale La Rocca

È iniziato il conto alla rovescia per la 20esima edizione di Ballando con le stelle. La prima puntata del talent show condotto da Milly Carlucci andrà in onda sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1 e vedrà scendere in pista personaggi amatissimi dal grande pubblico: Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli), Andrea Delogu, Fabio Fognini, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Rosa Chemical, Paolo Belli, Marcella Bella, Beppe Convertini, Filippo Magnini e Barbara D'Urso.

Tra tutti, c'è grande attesa per la D'Urso, che tornerà sul piccolo schermo dopo ben due anni di assenza. A commentare la partecipazione dell'ex conduttrice Mediaset al popolare talent show di Rai1 ci ha pensato il suo maestro Pasquale La Rocca, che ha colto l'occasione anche per difenderla dalle critiche e accuse di alcuni utenti.

Pasquale La Rocca difende Barbara D'Urso dalle critiche

Barbara D'Urso è una delle concorrenti ufficiali della nuova e attesissima edizione di Ballando con le stelle. Dopo l'addio al timone di Pomeriggio 5, voluto in primis da Pier Silvio Berlusconi, per la conduttrice questa esperienza sulla pista da ballo di Rai1 rappresenta una grande opportunità di riscatto.

Da quando è stata presentata nel cast, però, la D'Urso è finita al centro di varie polemiche, tra cui quella di saper già ballare. A fare chiarezza ci ha pensato Pasquale La Rocca. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social, il maestro di ballo del talent show condotto da Milly Carlucci ci ha tenuto a difendere Barbara dalle accuse:

Mi rendo conto che tante persone, senza avere un criterio o una reale capacità di giudicare, lasciano accuse o commenti su personaggi che in realtà non hanno questo passato [...] Vorrei ricordare che la vera bellezza di questo programma non è avere concorrenti già professionisti, ma seguire il percorso, la crescita e il coraggio di chi decide di mettersi in gioco. Quasi ogni anno si è detto che le mie partner fossero già ballerine. La verità è che non lo erano e lo stesso vale per Barbara: non è una ballerina. Se anche in passato avesse fatto qualche lezione di ballo, questo non significa ‘saper ballare’. Ballare in televisione, con le regole e le difficoltà di una gara, è tutta un’altra cosa. Invito quindi tutti ad apprezzare lo spirito del programma: non cercare presunti ‘vantaggi’, ma lasciarsi emozionare dal viaggio, dalle cadute, dalle conquiste e dalla trasformazione che ognuno dei concorrenti compie. Le prove stanno andando divinamente. Barbara si sta impegnando tantissimo, è di una determinazione incredibile. Una vera macchina e sono sicuro che questo ripagherà.

