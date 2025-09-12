Ballando con le stelle, Barbara D'Urso: "Una scelta difficile. Ecco cosa penso della giuria e dei concorrenti in gara"

News VIP

Barbara D'Urso racconta tutte le sue emozioni prima del grande debutto sulla pista da ballo di Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle sta per tornare con un'edizione davvero speciale. Tra i concorrenti che scenderanno sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo ci sarà anche la conduttrice Barbara D'Urso che, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto su Rai1.

Le rivelazioni di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso è una delle concorrenti ufficiali della 20esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà ufficialmente il prossimo sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1. Insieme a lei ci saranno tanti personaggi del mondo dello spettacolo: la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Fabio Fognini, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Rosa Chemical, Paolo Belli, Marcella Bella, Beppe Convertini e Filippo Magnini.

Raggiunta dai microfoni del Corriere della Sera, la D'Urso ha parlato di questo suo grande e atteso ritorno sul piccolo schermo. Dopo l'addio inaspettato al timone di Pomeriggio 5, voluto in primis da Pier Silvio Berlusconi, per la conduttrice questa esperienza rappresenta un'opportunità di riscatto non indifferente:

Sono stati due anni di sospensione, in tutti i sensi. Posso dire di essere la donna delle sfide. Ho sempre portato a termine quelle che mi erano state affidate negli anni. Questa, però, è molto diversa per me. Sembra paradossale ma è molto più difficile, più complicata, anche con me stessa. Dopo tanti anni in cui ero io a gestire le trasmissioni e quello che ci ruotava attorno, ora non sono più io a tenere le fila, ma vengo gestita. Questo è molto complicato per me. Accettare di partecipare a Ballando è stata una scelta psicologicamente difficile. Avverto una pressione fortissima. So che ci sono tante persone che mi amano ma ce ne sono altre che attendono un mio errore di qualunque tipo, quindi sento moltissimo la pressione [...] Dopo Ballando, vedremo la vita cosa ci porterà.

Le parole di Barbara D'Urso sulla giuria e i concorrenti di Ballando con le stelle

Per la 20esima edizione di Ballando con le Stelle, la padrona di casa Milly Carlucci ha scelto un cast eccezionale. Tra i concorrenti più attesi c'è, senza ombra di dubbio, Barbara D'Urso, che ritorna sul piccolo schermo dopo ben due anni di assenza. Durante l'intervista al Corriere, l'ex conduttrice Mediaset ha raccontato che si sta preparando al meglio per questa nuova avventura e svelato il suo reale pensiero sulla giuria del talent show e sui suoi compagni di viaggio:

Siamo ai primi giorni di prove e l’altra sera ho fatto la mia prima puntura di Muscoril e Voltaren. Il mio ballerino, Pasquale La Rocca, è straordinario, bravissimo, ma è anche pazzo come me. Cerco di seguirlo ma non sono capace. Di certo il mio incaponimento mi porterà a impegnarmi a capofitto e se devo imparare un passo, alla fine lo imparerò... sperando di non spezzarmi nel mentre. È un cast bellissimo, in cui ci sono tanti miei amici. Abbiamo una chat con Nancy, Martina e Andrea perché siamo proprio amiche e ogni sera ridiamo sul nostro stato fisico. Ho poi conosciuto Francesca Fialdini ed è molto carina. E poi ho abbracciato Marcella Bella, conosco bene Magnini e Fognini, sono tutte persone con cui ho avuto rapporti di amicizia o lavoro. La giuria? Fa il suo lavoro. Io sono concentrata nell’imparare a ballare, dopodiché ognuno farà la sua parte. Quello che accadrà lì non mi preoccupa per ora (ride, ndr).

