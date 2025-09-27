TGCom24
Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca: "Intesa immediata, io e Barbara D'Urso siamo determinati a vincere"

Eleonora Gasparini

Pasquale La Rocca e Barbara D'Urso sono pronti a conquistare e sorprendere tutti: ecco cosa ha rivelato il maestro di ballo a pochi giorni dalla prima puntata di Ballando con le stelle.

Al via stasera su Rai1 la nuova e sorprendente edizione di Ballando con le stelle. Tra i concorrenti che scenderanno sulla pista da ballo anche l'ex conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso, che torna in televisione dopo oltre due anni di assenza insieme all'insegnante Pasquale La Rocca.

Pasquale La Rocca pronto a scendere in pista con Barbara D'Urso

Stasera, sabato 27 settembre 2025, in prima serata su Rai1 andrà in onda la prima puntata della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Dodici i concorrenti che si metteranno in gioco nel talent show condotto da Milly Carlucci: la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Fabio Fognini, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Rosa Chemical, Paolo Belli, Marcella Bella, Beppe Convertini, Filippo Magnini e Barbara D'Urso.

Tra tutti, c'è grande attesa per la D'Urso, che torna in tv dopo ben due anni d'assenza. Ad accompagnarla in questa sua nuova avventura televisiva il professionista Pasquale La Rocca che, in una nuova intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, ha raccontato tutte le emozioni prima del debutto su Rai1 e speso parole di grande stima e affetto nei confronti della sua ballerina:

Leggi anche Milly Carlucci commenta il no di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello

Quando ho saputo che sarei stato il maestro di Barbara sono davvero stato entusiasta. L’ho guardata tanto in televisione negli anni e l’ho sempre ammirata e pure i miei genitori e i miei nonni sono stati contentissimi. Sono suoi fan e vogliono conoscerla. Il nostro primo incontro? Travolgente. Siamo una vera coppia, in tutti i sensi. C’è sintonia, energia...Lei è super determinata e conoscerla da vicino evidenzia davvero la sua forza. Ha una professionalità straordinaria. La prima volta che ci siamo visti ci siamo abbracciati, abbiamo scambiato qualche frase in napoletano. Ma quando c’è da lavorare, si lavora. Lei è una macchina da guerra perfetta.

Le parole di Pasquale su Barbara D'Urso e Federica Pellegrini

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca sono pronti a scendere in pista e conquistare tutto il pubblico di Ballando con le stelle, il popolare talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci e giunto alla sua 20esima edizione. Una coppia tutta napoletana, solare e competitiva, ma soprattutto mediaticamente molto esposta. A tal proposito, il maestro di ballo ha rivelato di non sentirsi particolarmente sotto pressione e ricordato anche la sua esperienza con Federica Pellegrini:

Sento onore, orgoglio e la voglia di raccontare questa coppia napoletana così decisa. Ci accomuna lo stesso modo di affrontare il lavoro e le nostre origini. C’è una preziosa immediatezza nella nostra intesa che aiuta. A Ballando, prima di tutto il resto, ci si diverte e si affronta un lungo percorso, restando concentrati e senza pensare ad altro che a far bene. Con Barbara siamo già una squadra. Differenze con Federica Pellegrini? Ciascuna ha le proprie caratteristiche vincenti, entrambe hanno la capacità di mettersi al servizio di una sfida con grande slancio, generosità e impegno. Parlando di Barbara devo rilevare che ha attitudine al ballo, ha il suo stile, è sexy, sensuale e ha una fisicità giusta che aiuta: una media altezza e bellissime gambe.

Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
