Ballando con le Stelle, Milly Carlucci commenta il no di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello

Selvaggia Lucarelli ha rifiutato il ruolo di opinionista al GF per tornare come giudice a Ballando con le Stelle. Ecco qual è stata la reazione di Milly Carlucci!

Qualche giorno fa, Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi ha rivelato che Selvaggia Lucarelli aveva rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello, poiché impegnata con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai1 nel quale è tornata a ricoprire la posizione di giurata. In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione che si è tenuta oggi, Milly Carlucci ha detto la sua sulla vicenda.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha detto no al GF: la reazione di Milly Carlucci

La conferenza stampa di Ballando con le Stelle, che si è tenuta all'Auditorium Rai del Foro Italico di Roma,ha riservato non poche sorprese: non solo Barbara D'Urso ha rivelato cosa l'ha spinta ad accettare la proposta di Milly Carlucci di diventare concorrente di questa edizione, ma la conduttrice ha annunciato che la ballerina per una notte della seconda puntata sarà Belen Rodriguez. Anche Paolo Belli scenderà in pista come concorrente e al suo posto ci sarà Massimiliano Rosolino, storico ex concorrente del dancing show. Riconfermata invece la giuria, con Carolyn Smith a guidarla e il pubblico è in attesa degli eventuali scontri tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, tra le quali sono spesso esplose scintille.

Sulla giuria del dancing show, Barbara D'Urso ha chiarito di "nutrire il massimo rispetto" e che il suo compito è scendere in pista e dare il meglio, non preoccuparsi delle votazioni, che spettano ai giurati: "Non ho paura; la giuria fa il suo ruolo. Io ho solamente paura, vi giuro, di ballare. Dopo può succedere qualunque cosa. Faranno il loro lavoro tutti. Ognuno in quella giuria ha la mia stima peraltro, e giuro che è vero". Su Lucarelli, l'ex conduttrice ha ammesso di nutrire una forte simpatia anche per la sua intelligenza e che la sua unica preoccupazione è imparare i passi. In attesa di scoprire come commenterà - e se lo farà - queste parole la giurata, nei giorni scorsi è esploso su di lei un rumor molto interessante.

A Selvaggia Lucarelli era stato offerto il ruolo di opinionista al GF, come raccontato da Giuseppe Candela, ma a causa della mancanza di tempestività della proposta, la giornalista ha preferito rifiutare e dedicarsi totalmente a Ballando con le Stelle. In conferenza stampa, Milly Carlucci ha commentato questo suo gesto, dicendosi molto contenta che Lucarelli sarà ancora parte del team per questa edizione.

Ecco cosa ha dichiarato Milly Carlucci su Selvaggia Lucarelli

Il rumor sul doppio ruolo che Selvaggia Lucarelli avrebbe potuto avere questo autunno, come giurata di Ballando con le Stelle e opinionista al GF, è stato riportato anche in conferenza stampa. Oggi, infatti, si è tenuta la conferenza di presentazione della nuova edizione del dancing show, che tornerà in onda a partire da sabato 27 settembre, su Rai 1 alle 20.35.

Milly Carlucci ha commentato il rumor sulla giurata storica della trasmissione, dicendosi molto contenta della fedeltà dimostrata da Selvaggia Lucarelli al programma e sottolineando quanto sia importante la sua presenza nel dancing show. Secondo quanto riporta Davide Maggio, infatti, Milly Carlucci ha dichiarato quanto segue: "Sono contenta che ogni sabato sera stia lì al bancone, perché porta un pensiero insolito, mai banale. È una donna intelligente e le donne intelligenti vanno mostrate al pubblico. Soprattutto alle ragazze più giovani".

