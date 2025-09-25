TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando con le Stelle, Milly Carlucci commenta il no di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci commenta il no di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello

Maria Castaldo

Selvaggia Lucarelli ha rifiutato il ruolo di opinionista al GF per tornare come giudice a Ballando con le Stelle. Ecco qual è stata la reazione di Milly Carlucci!

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci commenta il no di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello

Qualche giorno fa, Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi ha rivelato che Selvaggia Lucarelli aveva rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello, poiché impegnata con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai1 nel quale è tornata a ricoprire la posizione di giurata. In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione che si è tenuta oggi, Milly Carlucci ha detto la sua sulla vicenda.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha detto no al GF: la reazione di Milly Carlucci

La conferenza stampa di Ballando con le Stelle, che si è tenuta all'Auditorium Rai del Foro Italico di Roma,ha riservato non poche sorprese: non solo Barbara D'Urso ha rivelato cosa l'ha spinta ad accettare la proposta di Milly Carlucci di diventare concorrente di questa edizione, ma la conduttrice ha annunciato che la ballerina per una notte della seconda puntata sarà Belen Rodriguez. Anche Paolo Belli scenderà in pista come concorrente e al suo posto ci sarà Massimiliano Rosolino, storico ex concorrente del dancing show. Riconfermata invece la giuria, con Carolyn Smith a guidarla e il pubblico è in attesa degli eventuali scontri tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, tra le quali sono spesso esplose scintille.

Sulla giuria del dancing show, Barbara D'Urso ha chiarito di "nutrire il massimo rispetto" e che il suo compito è scendere in pista e dare il meglio, non preoccuparsi delle votazioni, che spettano ai giurati: "Non ho paura; la giuria fa il suo ruolo. Io ho solamente paura, vi giuro, di ballare. Dopo può succedere qualunque cosa. Faranno il loro lavoro tutti. Ognuno in quella giuria ha la mia stima peraltro, e giuro che è vero". Su Lucarelli, l'ex conduttrice ha ammesso di nutrire una forte simpatia anche per la sua intelligenza e che la sua unica preoccupazione è imparare i passi. In attesa di scoprire come commenterà - e se lo farà - queste parole la giurata, nei giorni scorsi è esploso su di lei un rumor molto interessante.

A Selvaggia Lucarelli era stato offerto il ruolo di opinionista al GF, come raccontato da Giuseppe Candela, ma a causa della mancanza di tempestività della proposta, la giornalista ha preferito rifiutare e dedicarsi totalmente a Ballando con le Stelle. In conferenza stampa, Milly Carlucci ha commentato questo suo gesto, dicendosi molto contenta che Lucarelli sarà ancora parte del team per questa edizione.

Ecco cosa ha dichiarato Milly Carlucci su Selvaggia Lucarelli

Il rumor sul doppio ruolo che Selvaggia Lucarelli avrebbe potuto avere questo autunno, come giurata di Ballando con le Stelle e opinionista al GF, è stato riportato anche in conferenza stampa. Oggi, infatti, si è tenuta la conferenza di presentazione della nuova edizione del dancing show, che tornerà in onda a partire da sabato 27 settembre, su Rai 1 alle 20.35.

Milly Carlucci ha commentato il rumor sulla giurata storica della trasmissione, dicendosi molto contenta della fedeltà dimostrata da Selvaggia Lucarelli al programma e sottolineando quanto sia importante la sua presenza nel dancing show. Secondo quanto riporta Davide Maggio, infatti, Milly Carlucci ha dichiarato quanto segue: "Sono contenta che ogni sabato sera stia lì al bancone, perché porta un pensiero insolito, mai banale. È una donna intelligente e le donne intelligenti vanno mostrate al pubblico. Soprattutto alle ragazze più giovani".

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello Vip, Nicola Pisu allarma i fan: "Lasciare questa vita sarebbe la cosa migliore"
news VIP Grande Fratello Vip, Nicola Pisu allarma i fan: "Lasciare questa vita sarebbe la cosa migliore"
Un Posto al Sole Anticipazioni 26 settembre 2025: Jimmy nei guai con Matteo!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 26 settembre 2025: Jimmy nei guai con Matteo!
Amici 25, le anticipazioni della prima registrazione: tutti gli ospiti e allievi ammessi nella scuola
news VIP Amici 25, le anticipazioni della prima registrazione: tutti gli ospiti e allievi ammessi nella scuola
Amici, Giulia Stabile replica al bodyshaming degli haters: "Dovreste vergognarvi"
news VIP Amici, Giulia Stabile replica al bodyshaming degli haters: "Dovreste vergognarvi"
Grande Fratello, ex gieffina sbarca su OnlyFans: "La mia edizione piena di idioti"
news VIP Grande Fratello, ex gieffina sbarca su OnlyFans: "La mia edizione piena di idioti"
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma e Pasquale si prendono gioco di Tina
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma e Pasquale si prendono gioco di Tina
La ricetta della felicità: stasera su Rai 1 la prima puntata della miniserie con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino
anticipazioni TV La ricetta della felicità: stasera su Rai 1 la prima puntata della miniserie con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino
La Promessa Anticipazioni 26 settembre 2025: Santos sconvolto dalla verità... di nuovo! Ecco cosa succede
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 26 settembre 2025: Santos sconvolto dalla verità... di nuovo! Ecco cosa succede
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV