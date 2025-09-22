Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca: "Ecco come ho reagito quando ho saputo che sarei stato l'insegnante della D'Urso"

News VIP

A pochi giorni dalla prima puntata di Ballando con le stelle, il professionista Pasquale La Rocca svela alcuni retroscena inediti circa la sua partecipazione insieme alla conduttrice Barbara D'Urso.

Pasquale La Rocca è l'insegnante che accompagnerà Barbara D'Urso nel suo percorso a Ballando con le stelle. Intervistato dal settimanale Gente, il ballerino professionista ha parlato di come l'ex conduttrice Mediaset si sta preparando per affrontare al meglio questa nuova avventura televisiva.

I retroscena di Pasquale La Rocca

Dopo due anni d'assenza, Barbara D'Urso è pronta a tornare in Rai nel cast della 20esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà sabato 27 settembre 2025. Ad accompagnarla in questa nuova avventura il ballerino professionista Pasquale La Rocca che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, ha raccontato qual è stata la sua prima reazione quando ha scoperto di essere l'insegnante dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5:

Quando ho saputo che sarei stato l'insegnante di Barbara d'Urso sono rimasto a bocca aperta. È un volto iconico nel nostro Paese, io sono cresciuto vedendo il suo sorriso in tv. Quando l'ho detto a casa i miei genitori, i nonni, sono impazziti: non vedono l'ora di conoscerla. È napoletana come me: schietta, autentica, con una bella tempra. Mi ha detto che mi deve regalare un 'corniciello' rosso. Il feeling è scattato all'istante. Sono onorato.

Pasquale, che tornerà nel popolare talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci per il quarto anno consecutivo, ha poi parlato del bellissimo rapporto nato con la D'Urso e svelato che il suo vero obiettivo è quello di dare il massimo, di creare anche con lei qualcosa di unico ed emozionante:

Mi ha detto che vuole fare bene. La competizione c'è e la affronteremo a testa alta. Io voglio osare e creare con lei sulla pista qualcosa di unico ed emozionante [...] Barbara è una macchina, è determinata, puntuale, mi fa mille domande per capire, per migliorare. Si sveglia presto, si allena tanto, alle prove non si lamenta, anzi vorrebbe ripetere i passi all'infinito. La cosa bella è che si sta affidando e fidando di me.

Pasquale pronto a scendere in pista con la D'Urso

Manca davvero poco alla prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1. Al timone Milly Carlucci, che per il 20esimo anniversario della trasmissione, ha scelto un cast davvero sorprendente: Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli), Andrea Delogu, Fabio Fognini, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Rosa Chemical, Paolo Belli, Marcella Bella, Beppe Convertini, Filippo Magnini e Barbara D'Urso.

Nell'attesa, Pasquale La Rocca si sta preparando per scendere in pista insieme alla D'Urso. Raggiunto dai microfoni di Gente, l'insegnante di ballo ha raccontato tutte le emozioni prima del debutto su Rai1: "L'idea di affiancarla in un percorso così lungo mi riempie di orgoglio". A proposito della partecipazione dell'ex conduttrice mediaset, il ballerino professionista ha rivelato di non temere la giuria e i pregiudizi del pubblico:

Non temo né i pregiudizi della gente né la giuria. Sto pianificando esibizioni incredibili. Barbara mi segue, il ballo vincerà su tutto.

