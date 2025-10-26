Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca difende Barbara D'Urso dopo l'ultima esibizione: "Lei ha avuto coraggio"

News VIP

Pasquale La Rocca ha replicato alle critiche a Barbara D'Urso dopo l'ultima esibizione a Ballando con le Stelle: ecco cosa ha dichiarato il maestro di ballo!

Nell'attuale edizione di Ballando con le Stelle non mancano le polemiche anche a causa della presenza di Barbara D'Urso, che la giuria sta mettendo a dura prova. In sua difesa è intervenuto Pasquale La Rocca, il suo maestro di ballo, che ha preparato per lei una coreografia che non è stata molto apprezzata dai giudici nella puntata di sabato 25 ottobre.

Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca interviene a difendere Barbara D'Urso

Nella puntata di ieri, sabato 25 ottobre, Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca hanno portato una complessa coreografia che non è stata però particolarmente apprezzata dalla giuria del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. I commenti sulla coppia, infatti, non stati molto entusiasti e non è mancato uno scambio di battute infuocate tra Selvaggia Lucarelli e l'ex conduttrice Mediaset. A detta dei giudici, Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca avrebbe fatto il proverbiale "passo più lungo delal gamba" e la concorrente non avrebbe ottenuto il risultato sperato perché a risaltare nel ballo sarebbe stata la bravura del suo maestro più che la sua persona e il suo talento.

Pasquale La Rocca è stato accusato di "aver spinto molto sull'accelleratore" e aver proposto alla sua ballerina un ballo troppo complesso, che non ha raggiunto i risultati sperati. Nelle scorse puntate, infatti, Barbara D'Urso è stata accusata di non aver dato abbastanza spettacolo, di non aver creato quello "show" che si aspettavano i giurati alla presenza della conduttrice. Per tutta risposta, La Rocca aveva ideato una coreografia che avrebbe dovuto stupire e che invece ha lasciato perplesi i giurati del dancing show.

Non potendo difendere in puntata la sua "allieva", Pasquale La Rocca ha postato sui social un post nel quale diceva la sua sui giudizi dei giurati di Ballando con le Stelle e non è mancata la reazione di Barbara D'Urso.

Pasquale La Rocca contro la giuria per Barbara D'Urso

Su Instagram, Pasquale La Rocca ha postato un lungo commento nel quale ha ammesso di non essere d'accordo con l'opinione della giuria sulla sua coreografia con Barbara D'Urso e ha ringraziato la sua partner di ballo per il coraggio e l'audacia che ha mostrato, accettando di ballare con lui questa complessa performance. In apertura del suo messaggio, La Rocca ha spiegato che da anni balla e che non "ha bisogno di ritrovare nessun posto, perché il mio posto è dove c'è danza, anima e verità". Il ballerino ha proseguito dicendo che il ballo ha una grande forza comunicativa e che quella di ieri sera era un'esibizione "ambiziosa" e il risultato di una settimana molto intensa.

Poi è arrivato a complimentarsi con Barbara D'Urso, scrivendo: "Barbara è stata meravigliosa come sempre e ha eseguito tutto con forza e coraggio. Non credo di aver spinto nella direzione sbagliata, credo di aver semplicemente fatto ciò che deve fare un insegnante, provare a guardare oltre, cercare nuove direzioni, rischiare". A fargli eco è arrivato il commento dell'ex conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle.

Barbara lo ha ringraziato perché grazie a lui si è sentita sempre al sicuro fuori e sulla pista da ballo: "Rischio, forza e coraggio sono parole che fanno parte della mia vita da sempre, e ritrovarle nel nostro percorso insieme mi fa sentire al sicuro…Credo profondamente nella nostra complicità, nel valore di andare oltre e di cercare sempre in ogni passo, anche il più incerto, l’occasione per crescere e raccontare qualcosa di autentico".

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle