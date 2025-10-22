Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me"

News VIP

Barbara D'Urso, concorrente di Ballando con le Stelle, si è lasciata andare a un duro sfogo, rivelando di non comprendere l'astio della giuria nei suoi confronti.

Dopo Martina Colombari e Marcella Bella, anche Barbara D'Urso si è lasciata andare a un duro sfogo contro la giuria di Ballando con le Stelle. L'ex conduttrice di Canale 5 è una delle concorrenti dell'attuale edizione del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci e, dopo settimane di frecciatine da parte della giuria, ha deciso di chiedere un chiarimento alla conduttrice del programma.

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliono da me"

Barbara D'Urso è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle: l'ex conduttrice di Canale 5 è entrata nel cast di concorrenti dopo mesi di trattative e voci e molti fan del dancing show speravano di veder nascere liti e scintille tra D'Urso e Selvaggia Lucarelli, con cui non sono mancate in passato polemiche e diatribe. E, invece, nel corso delle prime tre puntate, a parte qualche frecciatina da parte della giurata, non ci sono stati motivi di screzio. La situazione è cambiata durante la quarta puntata, quando la giuria ha espresso il proprio parere sul quickstep di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca.

La concorrente ha espresso perplessità di fronte ai commenti dei giurati, dichiarando di non capire cosa volessero, portando Ivan Zazzaroni a rispondere con un diplomatico: " Paolo Belli chiediamo di fare il concorrente. A te chiediamo di fare Barbara D’Urso. Tu sei riuscita a farmi piacere il quick. Mi sono molto divertito e ti faccio i complimenti". Meno diplomatica è stata Selvaggia Lucarelli, che ha ricordato all'ex conduttrice di essere a Ballando con le Stelle e che come tale doveva fare show, generando un lungo botta e risposta con la concorrente, che ha esclamato infastidita:

"Erano due anni, ed ero ferma ingiustamente. Io lo so che volevi questo. È questo lo show? È questo che volevi? Tu non puoi sapere quello che è successo due anni fa, professionalmente e umanamente per quanto mi riguarda"

A quanto pare, lo scontro non è stato dimenticato ancora, tanto che Barbara D'Urso ha chiesto a Milly Carlucci un confronto, per cercare di comprendere le richieste della giuria...

Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Vogliono la Barbara D'Urso trash..."

In un video condiviso da CinguetteRai, Barbara D'Urso ha richiesto un colloquio alla conduttrice e ad alcuni autori per esprimere le sue difficoltà nel comprendere le richieste della giuria. Come già ammesso in puntata, l'ex conduttrice di Mediaset ha ammesso di non capire cosa volesse la giuria da lei e cosa intendessero per "show" e "Barbara D'Urso trash":

"Io non riesco davvero a capire cosa la giuria voglia da me. Mi hanno parlato di una Barbara D'Urso trash e mi aspettavo questo, loro vogliono la Barbara D'Urso trash? A, che significa Barbara D'Urso trash, B se tutto quello che ho fatto in quegli anni, la battaglia per la violenza sulle donne, i diritti civili ecc, se ci sono state delle cose denominate trash, io le facevo perché erano condivise, era un'altra realtà, mi chiedevano quello, io facevo quello"

Poi la concorrente si è rivolta direttamente a Milly Carlucci, spiegando di essere molto confusa, dato che aveva deciso di partecipare a Ballando con le Stelle per compiere un percorso diverso: "Qua sono a fare un altro tipo di percorso allora capisci perché sono confusa? Io lo show lo posso fare, mi attacco al lampadario, gli tolgo il pantalone. Così, show!".

