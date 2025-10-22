TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me"
News VIP

Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me"

Maria Castaldo

Barbara D'Urso, concorrente di Ballando con le Stelle, si è lasciata andare a un duro sfogo, rivelando di non comprendere l'astio della giuria nei suoi confronti.

Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me"

Dopo Martina Colombari e Marcella Bella, anche Barbara D'Urso si è lasciata andare a un duro sfogo contro la giuria di Ballando con le Stelle. L'ex conduttrice di Canale 5 è una delle concorrenti dell'attuale edizione del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci e, dopo settimane di frecciatine da parte della giuria, ha deciso di chiedere un chiarimento alla conduttrice del programma.

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliono da me"

Barbara D'Urso è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle: l'ex conduttrice di Canale 5 è entrata nel cast di concorrenti dopo mesi di trattative e voci e molti fan del dancing show speravano di veder nascere liti e scintille tra D'Urso e Selvaggia Lucarelli, con cui non sono mancate in passato polemiche e diatribe. E, invece, nel corso delle prime tre puntate, a parte qualche frecciatina da parte della giurata, non ci sono stati motivi di screzio. La situazione è cambiata durante la quarta puntata, quando la giuria ha espresso il proprio parere sul quickstep di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca.

La concorrente ha espresso perplessità di fronte ai commenti dei giurati, dichiarando di non capire cosa volessero, portando Ivan Zazzaroni a rispondere con un diplomatico: " Paolo Belli chiediamo di fare il concorrente. A te chiediamo di fare Barbara D’Urso. Tu sei riuscita a farmi piacere il quick. Mi sono molto divertito e ti faccio i complimenti". Meno diplomatica è stata Selvaggia Lucarelli, che ha ricordato all'ex conduttrice di essere a Ballando con le Stelle e che come tale doveva fare show, generando un lungo botta e risposta con la concorrente, che ha esclamato infastidita:

"Erano due anni, ed ero ferma ingiustamente. Io lo so che volevi questo. È questo lo show? È questo che volevi? Tu non puoi sapere quello che è successo due anni fa, professionalmente e umanamente per quanto mi riguarda"

A quanto pare, lo scontro non è stato dimenticato ancora, tanto che Barbara D'Urso ha chiesto a Milly Carlucci un confronto, per cercare di comprendere le richieste della giuria...

Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Vogliono la Barbara D'Urso trash..."

In un video condiviso da CinguetteRai, Barbara D'Urso ha richiesto un colloquio alla conduttrice e ad alcuni autori per esprimere le sue difficoltà nel comprendere le richieste della giuria. Come già ammesso in puntata, l'ex conduttrice di Mediaset ha ammesso di non capire cosa volesse la giuria da lei e cosa intendessero per "show" e "Barbara D'Urso trash":

"Io non riesco davvero a capire cosa la giuria voglia da me. Mi hanno parlato di una Barbara D'Urso trash e mi aspettavo questo, loro vogliono la Barbara D'Urso trash? A, che significa Barbara D'Urso trash, B se tutto quello che ho fatto in quegli anni, la battaglia per la violenza sulle donne, i diritti civili ecc, se ci sono state delle cose denominate trash, io le facevo perché erano condivise, era un'altra realtà, mi chiedevano quello, io facevo quello"

Poi la concorrente si è rivolta direttamente a Milly Carlucci, spiegando di essere molto confusa, dato che aveva deciso di partecipare a Ballando con le Stelle per compiere un percorso diverso: "Qua sono a fare un altro tipo di percorso allora capisci perché sono confusa? Io lo show lo posso fare, mi attacco al lampadario, gli tolgo il pantalone. Così, show!".

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello: Alex Belli e Delia Duran presto genitori!
news VIP Grande Fratello: Alex Belli e Delia Duran presto genitori!
Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca vicino alla verità, "smaschererà" Gianluca?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca vicino alla verità, "smaschererà" Gianluca?
Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio sempre più vicini. La compagna di lui sbotta: "Vergognati!"
news VIP Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio sempre più vicini. La compagna di lui sbotta: "Vergognati!"
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Yeliz muore!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Yeliz muore!
Amici 25, Emanuel Lo mette ancora alla prova Tommaso: "Il tuo movimento è acerbo e datato" (VIDEO)
news VIP Amici 25, Emanuel Lo mette ancora alla prova Tommaso: "Il tuo movimento è acerbo e datato" (VIDEO)
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani scatena il devasto in studio: "Non starò più zitta" (VIDEO)
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani scatena il devasto in studio: "Non starò più zitta" (VIDEO)
Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025: Philipp esagera con l'alcol e commette un errore gravissimo
anticipazioni TV Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025: Philipp esagera con l'alcol e commette un errore gravissimo
La Corrida torna in diretta su Nove: Amadeus inaugura la seconda stagione con Tina Cipollari come giudice d’eccezione
news VIP La Corrida torna in diretta su Nove: Amadeus inaugura la seconda stagione con Tina Cipollari come giudice d’eccezione
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV