Ballando con le Stelle, Paolo Belli da co-conduttore a ballerino: “All’inizio volevo scappare”

Dopo vent’anni di musica, sorrisi e conduzione al fianco di Milly Carlucci, Paolo Belli ha deciso di cambiare ruolo. Non più padrone di casa e voce guida della sala delle stelle, ma concorrente in gara a Ballando con le Stelle 2025.

“È più dura di quanto immaginassi”, la confessione di Paolo Belli in gara nella ventesima ediziondi di Ballando con le Stelle

Una scelta sorprendente, accolta con entusiasmo dal pubblico e con un po’ di timore dallo stesso artista, che ai microfoni di SuperGuida TV ha raccontato le emozioni dei suoi primi passi da ballerino.

“Quindici giorni fa sarei scappato. La domanda che mi ripetevo spesso era: ma chi me lo ha fatto fare? Stavo così bene nella sala delle stelle, nella mia comfort zone. Però sai, a Milly non si può dire di no. Nel mio caso mi ha regalato 20 anni di vita straordinaria. In questo momento penso che Ballando sia la cosa migliore che mi potesse capitare. Sono un uomo molto insicuro e sto scoprendo che il ballo mi permette di diventare padrone di me stesso. Grazie ad Anastasia e a Milly sto vivendo qualcosa di straordinario, mi auguro di andare avanti per molte settimane”.

Se da una parte la sfida entusiasma, dall’altra non mancano le difficoltà. Il cantante non nasconde la fatica degli allenamenti:

“È più dura di quanto avessi immaginato. Ho scoperto di avere dei muscoli che mai avrei pensato di avere. Sto avendo tante difficoltà non solo dal punto di vista fisico ma anche a livello mentale, perché bisogna ricordarsi i passi. In musica, anche se si sbaglia, si può recuperare in un momento successivo; nella danza non è così, perché basta un errore per cadere”.

Tra gli altri concorrenti di questa edizione, Belli ha già individuato già chi potrebbe rivelarsi particolarmente talentuoso:

“Barbara D’Urso ha un maestro straordinario e lei è portata per il ballo, lo stesso vale per Martina Colombari e Francesca Fialdini. Avendo degli uomini che le portano forse è più semplice. Io ho una maestra straordinaria, Anastasia, che però mi tortura perché ci tiene che io faccia bene. Ha una pazienza immane”.

Il momento dei giudizi, lo sa bene, sarà quello più temuto:

“Su Carolyn posso andare tranquillo perché lei valuta dal punto di vista tecnico. Sono sicuro che Ivan mi prenderà in giro, mentre su Selvaggia e Mariotto sono curioso di sentire i loro giudizi. So che devono fare il loro lavoro e io devo accettare il giudizio. Non devono dimenticare però che so il numero delle targhe delle loro automobili e so dove le parcheggiano”

Il passaggio di testimone a Rosolino

Con il suo ingresso in gara, Belli ha lasciato il ruolo di inviato a Massimiliano Rosolino, che raccoglie così un’eredità importante:

“Ho chiesto io a lui come si faccia a rimanere lucidi in una competizione. Io gli ho detto di divertirsi, perché è un gioco”.

Al termine della prima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri, sabato 27 settembre, ecco la classifica provvisoria:

Nancy Brilli con Carlo Aloia (+25 punti di Tesoretto) Francesca Fialdini con Giovanni Pernice Rosa Chemical con Erica Martinelli Paolo Belli con Anastasia Kuzmina Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca Filippo Magnini con Alessandra Tripoli e Andrea Delogu con Nikita Perotti Nessuna coppia per parimerito Martina Colombari con Luca Favilla e Beppe Convertini con Veera Kinnunen (+25 punti di Tesoretto) Nessuna coppia per parimerito Marcella Bella con Chiquito Fabio Fognini con Giada Lini Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale

