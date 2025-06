Ballando con le stelle, Natalia Titova rivela: "Tornerei come ballerina. Amici? Tanti artisti usciti dalla scuola sono..."

News VIP

La latinista Natalia Titova commenta le dinamiche di Ballando con le stelle, parlando anche di un suo possibile ritorno nel cast, e lancia una frecciatina ai talent show di successo come Amici. Ecco cosa ha rivelato!

Natalia Titova è stata uno dei volti più amati di Ballando con le stelle, il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci in cui ha trovato l'amore con Massimiliano Rosolino. In una recente intervista, la ballerina professionista ha parlato di un suo possibile ritorno nel cast e rivelato il suo pensiero sui fortunati talent show come Amici.

Natalia Titova pronta a tornare nel cast di Ballando con le stelle? La confessione

Natalia Titova si è raccontata a cuore aperto in una nuova intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, a partire dall’incontro con Massimiliano Rosolino, con cui aveva fatto coppia nel 2006 a Ballando con le stelle. A proposito del popolare talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, Natalia ha raccontato il reale motivo che l'ha spinta a lasciare la trasmissione, rivelando che però le piacerebbe tornare nel cast come ballerina:

Me ne sono andata perché sentivo che era il momento di intraprendere un'altra strada che non mi vedesse più nel ruolo di insegnante che di ballerina. Di certo non è stato facile. Il distacco dalla mia "famiglia televisiva" è stato difficile e doloroso. Non dimentico che è grazie a Ballando se io sono nota al grande pubblico e se ho un nuotatore napoletano nella mia vita. Tornerei come ballerina. La giuria è la stessa da molti anni e di certo non toglierei il posto a nessuno di loro.

Dopo aver rivelato il motivo che l'ha spinta a lasciare la famosa pista da ballo di Rai1, la Titova ha colto l'occasione per commentare le dinamiche e polemiche che hanno segnato l'ultima edizione di Ballando con le stelle. Dinamiche, come quelle che hanno visto protagonisti Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia, che secondo lei oscurano la competizione, ma che allo stesso tempo fanno ormai parte dello show:

So che ci sono stati dei momenti di tensione tra di loro ma non mi sono fatta un’idea di chi potesse avere ragione. Di sicuro sono due caratteri forti. Quando ero io a Ballando, per noi ballerini era rarissimo contestare i commenti dei giudici. Ora fa parte del gioco televisivo e può succedere che a volte si rischi di superare i limiti. La competizione a volte passa in secondo piano. Chi guarda Ballando vuole vedere il bel ballo e, in alcuni casi, si esce da quel contesto per finire nella polemica. È brava Milly a riportare la serenità in studio e a riportare il ballo al centro dell’attenzione.

Le parole di Natalia Titova sul talent Amici

Dopo aver commentato l'ultima fortunata edizione di Ballando con le stelle, Natalia Titova ha parlato anche della scuola di Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi dove ha ricoperto il ruolo di insegnante fino al 2020. La ballerina professionista, che ha partecipato a Sognando Ballando con le stelle insieme al marito Massimiliano Rosolino, ha ammesso di trovarsi spesso d'accordo con le critiche che vengono mosse ai programmi circa il successo troppo facile raggiunto dai giovani artisti:

Da sconosciuti in qualche mese si diventa delle star, spesso ancora giovanissimi. Il problema è che da star, in pochi mesi, si può tornare sconosciuti e questo purtroppo crea grossi problemi ai ragazzi che toccano il cielo per poco tempo e poi si trovano di nuovo a terra. Comunque tanti artisti usciti da Amici, cantanti e ballerini, sono tutt’ora sulla cresta dell’onda. Si sono messi in gioco e hanno solidificato il loro successo negli anni.

Ricordiamo che la produzione di Amici è già al lavoro per la prossima edizione, che partirà in autunno su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, il cast dei professori subirà delle importanti modifiche. Se Anna Pettinelli e Deborah Lettieri dovessero lasciare davvero il fortunato talent show di Canale 5, chi arriverà a sostituirle? Natalia Titova potrebbe essere una valida candidata vista la sua lunga carriera ed esperienza nella scuola. Sarebbe interessante e curioso vederla all'opera insieme alla maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Maria prenderà in considerazione questa possibilità?

