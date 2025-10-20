TGCom24
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle, Nancy Brilli critica Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: ecco cosa ha rivelato l'attrice

Ospite nel salotto televisivo di Da noi a ruota libera, Nancy Brilli ha commentato la sua partecipazione a Ballando con le stelle e criticato duramente i giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: "Scorbutici e bulli".

Nancy Brilli è tra le protagoniste della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Ospite da Francesca Fialdini a Da noi...a ruota libera, la nota attrice ha parlato della sua partecipazione al popolare talent show di Rai1 e colto l'occasione per criticare l'atteggiamento dei giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

I retroscena di Nancy Brilli

Sabato 25 ottobre 2025 in prima serata su Rai1 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Ballando con le stelle. Dodici i concorrenti ancora in gara e pronti a salire sul palco più famoso del piccolo schermo insieme ai loro rispettivi insegnanti di ballo: Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini, La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Marcella Bella, Martina Colombari, Nancy Brilli, Paolo Belli e Rosa Chemical.

Ospite nel salotto televisivo di Da noi...a ruota libera, la ballerina Nancy ha commentato la sua partecipazione al popolare talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci e giunto alla sua 20esima edizione. Durante l'intervista, l'attrice ci ha tenuto a sottolineare di aver accettato Ballando con le Stelle dopo ben 19 “no”:

Milly Carlucci mi ha sempre proposto di partecipare a Ballando con le Stelle per tutti e venti gli anni, e spesso ho detto no anche perché non mi andava di farmi giudicare da qualcuno non esperto di ballo. Quest’anno ho accettato perché Milly Carlucci mi ha molto corteggiata e quando ti ricapita di essere corteggiata così tanto?

Nancy Brilli contro Lucarelli e Mariotto

Dopo aver svelato il motivo che l'ha spinta ad accettare Ballando con le stelle, Nancy Brilli si è sbilanciata sulla giuria, criticando duramente il comportamento di alcuni di loro. Senza mezzi termini, l'attrice ha rivelato che, dopo la battuta sul bonus lutto, ha deciso di non ascoltare più i giudizi di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto:

Quello che ha detto Selvaggia è stato raggelante, soprattutto perché lei ama gli animali. Guillermo Mariotto, invece, ha criticato la mia interpretazione e questo non posso permetterglielo. Può criticare il mio modo di ballare, ma non la mia interpretazione. Io sono contentissima, ma quando mi ricapita di imparare a ballare con dei campioni? Perché mi devo far rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli? Hanno scelto questa strada...pazienza.

