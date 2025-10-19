TGCom24
Ballando con le stelle, Beppe Convertini: "Ecco perché ho deciso di partecipare e cosa penso delle critiche della giuria"

Eleonora Gasparini

Il conduttore Beppe Convertini parla della sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle e svela il reale motivo che l'ha spinto a mettersi in gioco nel talent show di Rai1.

Ieri, sabato 18 ottobre 2025, è andata in onda su Rai1 la quarta puntata di Ballando con le stelle. Tra i concorrenti in gara anche Beppe Convertini che, in una nuova intervista rilasciata a Vanity Fair, ha svelato il reale motivo che l'ha spinto a partecipare al talent show condotto da Milly Carlucci.

Il retroscena di Beppe Convertini

La 20esima edizione di Ballando con le stelle è ormai entrata nel vivo. Dodici i concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco e salire sul palco più famoso del piccolo schermo insieme ai loro rispettivi insegnanti di ballo: Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini, La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Marcella Bella, Martina Colombari, Nancy Brilli, Paolo Belli e Rosa Chemical.

Intervistato da Vanity Fair, il conduttore di Uno Mattina in famiglia ha parlato di questa sua nuova avventura televisiva e raccontato un retroscena inedito circa la sua partecipazione. Beppe ha infatti svelato che se ha deciso di partecipare al popolare talent show di Rai1 il merito è anche di sua madre:

Il giorno in cui mamma ha compiuto 88 anni Milly mi ha telefonato prima dell'ora di cena: ho i visto i suoi occhi che brillavano che mi dicevano di andare assolutamente a fare Ballando, così non ho potuto che rispondere a Milly di sì [...] Per me ballare rappresenta una sfida con me stesso per provare a migliorare. Sono andato nel programma per provare a imparare, anche se non è facile: ci sono dei muscoli del mio corpo che non erano mai stati interpellati prima di Ballando e che ora sono i miei più grandi alleati.

Beppe Convertini replica alle critiche di Selvaggia Lucarelli

Beppe Convertini è uno dei protagonisti della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Dopo aver svelato il reale motivo che l'ha spinto a partecipare al talent show condotto da Milly Carlucci, il concorrente ha parlato anche delle critiche ricevute dalla giuria. "La giuria fa il suo mestiere. Dal canto mio l'autoironia è fondamentale, l'importante è che dall'altra parte ci siano sempre rispetto, educazione e garbo, altrimenti non è possibile giocare" ha dichiarato Beppe, che ha poi replicato a Selvaggia Lucarelli, che l'ha definito un uomo medio:

Io in realtà sono figlio di un uomo medio, che non c'è più da 35 anni, e di una donna media. Papà era un camionista e mamma una casalinga che confezionava i vestiti per i vicini riuscendo ogni tanto a guadagnarci qualcosina. I miei nonni, sia materni che paterni, erano contadini e le rispettive mogli altrettanto. Vengo dalla provincia, che per me è autentica, generosa e laboriosa, e da tanti sacrifici per arrivare alla fine del mese. Mi ritengo una persona con dei valori molto forti e solidi ed è per questo che, quando sono stato definito così, col senno di poi ho pensato che fosse un complimento.

