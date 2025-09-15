Ballando con le stelle, Fabio Fognini confessa: "È un lavoro, ma voglio divertirmi. Prometto passione e allegria"

News VIP

Fabio Fognini pronto per la 20esima edizione di Ballando con le stelle: ecco cosa ha raccontato il tennista nel podcast Supernova a pochi giorni dal debutto sulla pista da ballo di Rai1.

È iniziato il conto alla rovescia per la 20esima edizione di Ballando con le stelle. Tra i concorrenti in gara anche lo sportivo Fabio Fognini che, ospite a Supernova, ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto nel talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Le confessioni di Fabio Fognini

Sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1 partirà ufficialmente la nuova edizione di Ballando con le stelle. Al timone ci sarà come sempre Milly Carlucci che, in occasione del suo 20esimo anniversario, ha scelto un cast eccezionale: Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli), Andrea Delogu, Fabio Fognini, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Rosa Chemical, Paolo Belli, Marcella Bella, Beppe Convertini, Filippo Magnini e Barbara D'Urso, che tornerà in tv dopo ben due anni di assenza.

Nell'attesa, Fognini ha rilasciato una lunga intervista nel podcast Supernova in cui si è raccontato a cuore aperto dopo il suo ritiro a Wimbledon. Intervistato da Alessandro Cattelan, il tennista ha raccontato tutte le sue emozioni prima del debutto sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo.

Fabio Fognini pronto per Ballando con le stelle

Reduce dal ritiro annunciato dopo la standing ovation di Wimbledon, il tennista Fabio Fognini è pronto a rimettersi in gioco sulla famosa pista da ballo di Ballando con le stelle. Il tennista è, infatti, uno dei concorrenti ufficiali della 20esima edizione del popolare talent show condotto da Milly Carlucci.

Ospite della prima puntata di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, Fognini si è raccontato senza filtri, fatto un bilancio della sua brillante carriera e rivelato di essere pronto a scendere in pista! Ad accompagnarlo in questa nuova avventura televisiva la ballerina professionista Giada Lini. "Mi vuole subito al lavoro. E mi dice: "Preparati perché ti massacro". Io ho finito ora tennis, massacrarmi? A livello mentale sarà molto difficile" ha confessato il nuovo concorrente di Ballando con le stelle, che ha poi raccontato come procede la sua preparazione:

Spero di divertirmi, perché diventerà un lavoro. Mi hanno mandato due passi di charleston. Ho provato a farli, mi si è slogata un’anca e una spalla. Sicuramente lo prenderò come un lavoro, perché è un lavoro, ma voglio divertirmi. E questa è la cosa che gli ho detto. Voglio divertirmi e voglio cercare di performare. Poi vediamo. Ora le otto puntate le ho garantite. E poi vediamo, dipenderà da voi ragazzi, se mi votate o no.

