Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sulla presenza di Chiara Ferragni per la nuova edizione: ci sarà?

Milly Carlucci ha finalmente fatto luce sulla presenza di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle: l'influencer ci sarà?

Milly Carlucci ha rotto il silenzio sulla presenza di Chiara Ferragni nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, che partirà in autunno, come rivelato durante la conferenza stampa dei Palinsesti Rai 2025/2026. La nota influencer ci sarà? Ecco cosa ha risposto la conduttrice del dancing show di Rai1.

Ballando con le Stelle, Chiara Ferragni sarà nella prossima edizione?

Ballando con le Stelle è uno dei programmi più attesi dell'autunno televisivo e durante la conferenza stampa dei Palinsesti Rai 2025/2026 è stato confermato che il dancing show di Rai1 tornerà anche per il prossimo autunno. La prima puntata è prevista per il 27 settembre 2025, come rivelato anche alla presentazione dei Palinsesti autunnali. Un ritorno in grande stile, preceduto dal successo di Sognando...Ballando con le Stelle, che ha celebrato il ventennale del programma tv.

Alla conferenza di presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026 la conduttrice Milly Carlucci ha deciso di rispondere alle domande dei giornalisti, che non hanno potuto fare a meno di chiedere notizie sui probabili concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Riconfermata, ovviamente, la giuria del dancing show, perciò, rivedremo Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, con cui non sono mancate le polemiche nel corso delle ultime puntate della precedente edizione.

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, chi potremmo aspettarci? Le prime domande si sono rivolte subito verso uno dei nomi più gettonati e richiesti: quello di Chiara Ferragni.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela se l'influencer sarà concorrente del programma?

Nel corso della presentazione della conferenza dei Palinsesti Rai 2025/2026, Milly Carlucci ha rivelato se Chiara Ferragni sarà presente nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il nome dell'influencer è uno dei più gettonati e il pubblico si chiede se ci sarà la possibilità di vederla sulla pista di Rai1, magari a scontrarsi con Selvaggia Lucarelli, che non è mai stata una sua fan.

Milly Carlucci ha però svelato che Chiara Ferragni non sarà tra le concorrenti, come le è stato comunicato dalla diretta interessata:

"L'ho chiamata ma al momento non se l'è sentita"

Anche per quanto riguarda la presenza di Barbara D'Urso, che lo scorso anno è stata nel programma come ballerina per una notte, al momento vige l'incertezza: "Questo è il bello del fare i casting, dovrete continuare a seguirci per scoprirlo".

