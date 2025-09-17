Ballando con le stelle, Milly Carlucci racconta alcuni retroscena sulla partecipazione di Barbara D'Urso e su Pupo svela...

News VIP

A pochi giorni dalla prima puntata di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha commentato il ritorno in tv di Barbara D'Urso e replicato alla frecciatina di Pupo circa la sua possibile partecipazione al talent show di Rai1.

Barbara D'Urso è una delle concorrenti ufficiali della 20esima edizione di Ballando con le stelle. A commentare il suo ritorno in tv e la sua partecipazione al talent show di Rai1 ci ha pensato Milly Carlucci che, in una nuova intervista rilasciata a Chi, ha colto l'occasione per replicare alla frecciatina di Pupo.

Le parole di Milly Carlucci su Barbara D'Urso

Sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1 partirà ufficialmente la nuova edizione di Ballando con le stelle. Al timone ritroveremo Milly Carlucci che, in occasione del 20esimo anniversario del talent show, ha scelto un cast eccezionale: Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli), Andrea Delogu, Fabio Fognini, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Rosa Chemical, Paolo Belli, Marcella Bella, Beppe Convertini, Filippo Magnini e Barbara D'Urso, che tornerà sul piccolo schermo dopo ben due anni di assenza.

Dopo l'addio inaspettato al timone di Pomeriggio 5, voluto in primis da Pier Silvio Berlusconi, per la D'Urso questa esperienza rappresenta una grande opportunità di riscatto. A commentare la partecipazione dell'ex amata conduttrice Mediaset al popolare talent show di Rai1 ci ha pensato la Carlucci in un'intervista rilasciata al settimanale Chi:

Con Barbara c’è una storia cominciata anni fa, quando la invitai come ballerina per una notte. Alla fine ci siamo riusciti, l’anno scorso è stata nostra ospite e da lì è nata l’idea di questa curiosa avventura come concorrente. Barbara è una grande capoprogetto, direttore artistico, conduttrice, è una donna che ha avuto il controllo su tutte la parti dei suoi programmi; qui deve essere seguita da un maestro che la dirige, e il parere del maestro ha un peso. E poi deve lasciarsi andare, farsi coccolare da un gruppo che le sta intorno, che risponde a una logica generale. Non è lei l’ammiraglio, ma diventa una punta di diamante facendo l’agonista. Lei non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo. Non aveva nessun contratto e credo sia legittimo fare offerte a personaggi interessanti.

Milly Carlucci replica alle ultime dichiarazioni di Pupo su Ballando con le stelle

Dopo aver parlato della partecipazione di Barbara D'Urso alla nuova edizione di Ballando con le stelle, che partirà ufficialmente il prossimo sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1, Milly Carlucci ha colto l'occasione anche per commentare le ultime dichiarazioni rilasciate dal cantautore Pupo nei confronti del talent show ("Se mi ci vedete sarò proprio rovinato!" ndr):

Pupo ha il diritto di dire quello che vuole. È vero che lo abbiamo invitato, ma abbiamo smesso perché abbiamo capito che il suo “no” era una resistenza profonda. Nel momento in cui la vita lo dovesse cambiare e dargli una disponibilità a mettersi in gioco in una cosa diversa dal suo mestiere, torneremo alla carica. È chiaro che lui non abbia voglia, ma, a favore di quelli che hanno accettato la sfida, dico che buttarsi è divertente, offre una percezione di se stessi diversa e gratificante. E non sei giudicato per la professione. È un gioco serio, ma è sempre un gioco.

