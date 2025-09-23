TGCom24
News VIP

Ballando con le stelle, Milly Carlucci: "Paolo Belli è sorprendente! Gli ho chiesto io di farmi questo regalo"

Eleonora Gasparini

Milly Carlucci vuota il sacco sulla 20esima edizione di Ballando con le stelle e svela alcuni retroscena inediti sulla partecipazione al talent show dell'ex co-conduttore Paolo Belli.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci: "Paolo Belli è sorprendente! Gli ho chiesto io di farmi questo regalo"

Al via sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1 la 20esima edizione di Ballando con le stelle. Al timone Milly Carlucci che, in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha commentato la partecipazione di Paolo Belli e Barbara D'Urso al popolare talent show.

Paolo Belli nel cast di Ballando con le stelle: il retroscena di Milly Carlucci

Mancano pochi giorni alla prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda il prossimo sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1. Dodici i concorrenti che scenderanno in pista: Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli), Andrea Delogu, Fabio Fognini, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Rosa Chemical, Paolo Belli, Marcella Bella, Beppe Convertini, Filippo Magnini e Barbara D'Urso.

Nell'attesa, Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha raccontato tutte le sue emozioni prima del debutto e rivelato il suo pensiero sui concorrenti in gara. A grande sorpresa, infatti, nel cast quest'anno ci sarà anche Belli, che ha lasciato il suo posto di co-conduttore allo sportivo Massimiliano Rosolino:

Leggi anche La rivelazione di Pasquale La Rocca

Non si è offerto lui, gli ho chiesto io di farmi questo regalo. Volevo celebrare i 20 anni con la presenza di un amico carissimo, ha una familiarità enorme con i telespettatori. Attraverso Ballando è diventato, come dice lui stesso, il "bidello di questa scuola". Paolino è sorprendente, pochi lo sanno, ma è un'atleta. È una forza della natura. Al suo posto ci sarà Massimiliano Rosolino. Sta studiando i concorrenti. Gli daremo sempre più materiale per capire come sviluppare il suo ruolo.

Le parole di Milly su Barbara D'Urso

Altro colpaccio di questa edizione di Ballando con le stelle, che festeggia il 20esimo anniversario, è Barbara D'Urso. L'ex conduttrice Mediaset, che torna sul piccolo schermo dopo ben due anni di assenza, scenderà sulla famosa pista da ballo di Rai1 insieme al professionista Pasquale La Rocca, vincitore di due edizioni italiane del talent show e tre europee. A proposito della partecipazione della D'Urso, Milly Carlucci ha rivelato se teme scintille tra lei e la giurata Selvaggia Lucarelli:

Pasquale ha sempre valorizzato le sue partner al massimo, ma è molto esigente. Averlo come maestro è un onore, ma anche un onere. Da Barbara mi aspetto che sia se stessa. Spero riesca a lasciare andare un po' il suo carattere, a divertirsi veramente e a vedere anche il lato gioioso del nostro mestiere. Barbara e Selvaggia sono due donne di grande intelligenza, hanno la libertà di esprimersi e punzecchiarsi nei limiti della correttezza e del rispetto.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.

Guida TV