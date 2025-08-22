TGCom24
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha pagato personalmente il cachet di Barbara d'Urso?

Irene Sangermano

Nuove indiscrezioni sulla partecipazione di Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle. Si mormora che Milly Carlucci abbia pagato di tasca sua il cachet della collega.

La presenza di Barbara D’Urso nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle continua a far discutere. Mentre il pubblico è in festa all’idea di rivedere la presentatrice partenopea sul piccolo schermo come presenza fissa, arriva un’indiscrezione clamorosa che riguarda Milly Carlucci, la quale avrebbe pagato di suo pugno il cachet della concorrente.

Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso pagata da Milly Carlucci?

Manca sempre meno alla nuova edizione di Ballando con le Stelle e questo anno si prospetta davvero scoppiettante per lo show danzante di Milly Carlucci, in onda in prima serata su Canale 5. La presentatrice, infatti, ha messo a segno un vero e proprio colpaccio arruolando nel cast Barbara d’Urso. La presentatrice partenopea è una delle più amate e chiacchierate del piccolo schermo, dal quale si è tenuta lontano dopo l’addio forzato a Pomeriggio 5 e Mediaset, che ancora la ferisce profondamente. Barbarella non ha parlato apertamente di quanto accaduto o meglio, negli ultimi anni ha rilasciato qualche intervista dando informazioni sparse, ma ha fatto capire che c’è ancora molto da dire e noi tutti speriamo che Ballando sia il palcoscenico perfetto per le sue buste gold shock.

Nello show ci saranno anche Nancy Brilli, Andrea Delogu, poi Francesca Fialdini e, come ballerina per una notte, Belen Rodriguez la cui presenza sembra aver allarmato non poco i vertici del Biscione che temono un ulteriore affondo a Tu si Que Vales. Mentre Milly non è riuscita a portare nel cast Francesca Fagnani, che ha declinato per l’ennesima volta l’offerta della presentatrice assicurando che comunque osserverà lo show dal suo divano ogni sabato, arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda il cachet di Barbara. Ecco di cosa si tratta.

Ballando con le Stelle, Milly mette mano al portafoglio per Barbara

Barbara D’Urso nel cast di Ballando con le Stelle è la notizia che tutti aspettavamo, pronti a scoprire come sarà la presentatrice nel ruolo di ballerina e concorrente, le polemiche che scoppieranno e se userà il programma di Milly Carlucci come teatro per le scomode rivelazioni su Mediaset, che tutti vogliamo conoscere ormai da anni. Nel frattempo, Dagospia riporta un’indiscrezione inaspettata sul cachet di Barbarella, suggerendo che Milly abbia messo personalmente mano al portafoglio per poterla avere tra i suoi concorrenti questo anno.

“La premiata ditta Carlucci-De Andreis mette a segno sempre bei colpi per il cast di Ballando con le Stelle. Sarebbe interessante conoscere i cachet dei concorrenti della ventesima edizione. Perché il dubbio che la padrona di casa abbia dovuto mettere nuovamente mano al proprio portafoglio personale è forte. Stando a Repubblica, per la sola Barbara d’Urso si sarebbero sborsati 50-70.000 euro a puntata. Il problema è che a noi è arrivata la stessa indiscrezione che ci auguriamo non risponda al vero. A meno che non siano soldi di Patrizia Camilla, ça va sans dire“.

Un’indiscrezione che non è stata ancora commentata dalle dirette interessata. Tuttavia, va detto, non sarebbe la prima volta che Milly impiega soldi personali per Ballando con le Stelle, come spiegò lei stessa in un’intervista a Davide Maggio nel 2012, ammettendo che se si crede in un progetto, talvolta, bisogna investire personalmente per assicurarne la riuscita.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.

