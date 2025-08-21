Ballando con le Stelle, contattata anche Francesca Fagnani per la nuova edizione

News VIP

Milly Carlucci gioca pesante e non vuole lasciare nulla di intentato, così contatta anche Francesca Fagnani per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci ha deciso di schierare un cast davvero stellare per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, pronta a strappare il primato sullo share con il suo programma in onda su Rai 1. Sembra che la presentatrice abbia contattato anche Francesca Fagnani, la presentatrice di Belve, ma lei come avrà risposto a questo invito?

Ballando con le Stelle Anticipazioni, Francesca Fagnani contattata

Questa stagione di Ballando con le Stelle si prepara ad essere una delle migliori mai realizzate, almeno stando al cast che ha già incuriosito proprio tutti. Punta di diamante è la presenza di Barbara d’Urso, una delle presentatrici più amate e chiacchierate del piccolo schermo, che torna in tv dopo l’estromissione da Pomeriggio 5 che ancora fa discutere. Anche la presenza di Belen Rodriguez come ballerina per una notte non è passata inosservata, perché tutti sappiamo quanto la showgirl argentina sia in grado di creare share con un solo battito di ciglia. Nel cast ci saranno anche altre due conduttrici ovvero Andrea Delogu, la cui presenza è stata commentata positivamente da Guillermo Mariotto, certo che darà filo da torcere un po’ a tutti, e poi Francesca Fialdini.

Insomma, Carlucci non si è risparmiata ma sembra che abbia tentato anche un’altra mossa, chiedendo a Francesca Fagnani di prendere parte al programma. Sono diversi anni che si parla della possibile presenza della presentatrice di Belve a Ballando, nel 2023 addirittura come nuova giurata, ma lei ha sempre smentito categoricamente, pur confermando di essere una fan del format e di seguirlo volentieri da casa. Questo sarà l’anno giusto per portare Fagnani sulla pista da ballo?

Ballando con le Stelle, Milly vuole Fagnani ma lei è irremovibile

Quando, anche questo anno, si è fatta sempre più insistente la voce della possibile partecipazione di Francesca Fagnani a Ballando con le Stelle, Roberto Alessio ha deciso di vederci chiaro e così ha contattato direttamente la presentatrice di Belve, per farle una domanda diretta. Su Mow Mag, il direttore di Novella 2000 ha fatto sapere che Francesca è sì stata contattata, ma che ha rifiutato l’offerta senza pensarci due volte.

“Lei non ci sarà. Anzi, gli ha rivelato anche che le è stato già proposto diverse volte, ma di non essere interessata […] Questa volta però un po’ ci ho creduto perché mi hanno chiamato addirittura la mattina presto per dirmela, però a ‘sto punto ho chiesto subito alla diretta interessata per chiederle con una serie infinita di messaggi e mi ha assolutamente smentito la cosa: non ha nessuna intenzione di partecipare a Ballando con le stelle, anche quest’anno mi ha detto che guarderà il programma seduta comodamente il sabato sera, come fa sempre davanti al suo televisore accanto al suo compagno Enrico Mentana“.

Insomma, il colpaccio di Milly questa volta non è andato a buon segno, un vero peccato dato che sicuramente Fagnani sarebbe stata una presenza catalizzante nel programma, per non parlare delle discussioni che avrebbe potuto avere con la giuria. Nel frattempo è certo che la presentatrice abbia firmato un altro contratto con la Rai, mantenendo Belve su Rai 2 e poi lo spin-off Belve Crime, esperimento che ha diviso il pubblico ma che non ha in taccato lo share della rete pubblica.

