Ballando con le Stelle, parla Barbara D'Urso: "Ho fatto questa scelta per vari motivi, uno dei quali è ripartire"

Oggi si è tenuta la conferenza stampa della nuova edizione di Ballando con Le stelle al via a partire da sabato 27 settembre su Rai1. Le dichiarazioni di Barbara D'Urso, tra i concorrenti più attesi dell'edizione.

Mancano ormai soltanto due giorni al debutto della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, il dance show più amato della Rai condotto come sempre da Milly Carlucci, in onda in prima serata su Rai 1 a partire da sabato 27 settembre 2025.

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso: "Per me è stata psicologicamente abbastanza difficile questa scelta"

Alle ore 12.00 di questa mattina, dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, un appuntamento molto atteso sia dalla stampa che dai fan del programma.

Una delle grandi novità di quest’anno è il cambio in giuria tecnica di gara: Massimiliano Rosolino prende infatti il posto di Paolo Belli, che dopo anni di conduzione e musica, questa volta scenderà in pista da concorrente, entrando ufficialmente nel cast della ventesima edizione. Un ribaltamento di ruoli che ha già acceso la curiosità del pubblico. Accanto a lui, dodici nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco con il ballo, tra prove, sfide e inevitabili colpi di scena che da sempre caratterizzano lo show.

Barbara D’Urso è tra i concorrenti più attesi e conosciuti della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice è stata abbinata al ballerino Pasquale La Rocca, campione inarrestabile e perfezionista, che la guiderà in questa nuova avventura. Barbara,presente in conferenza stampa, è apparsa visibilmente emozionata e ha risposto alle domande dei giornalisti. Nonostante l’entusiasmo generale, la D'Urso ha ammesso di vivere queste prime settimane con grande trepidazione:

“Sono soprattutto atterrita. Tutti pensano che io sappia ballare, anche Pasquale, ma quando ho fatto la prima lezione ha detto no. Stiamo lavorando alacremente; per me è stata psicologicamente abbastanza difficile questa scelta. Sono molto felice di averla presa. Milly è stata molto brava; è molto accogliente con tutti. Ho fatto questa scelta per vari motivi, uno dei quali è ripartire. Scegliere un posto come questo, la trasmissione del sabato sera di Rai 1 da vent’anni, scalda il cuore. Io riparto da qui e riparto con grandissimo amore, grandissimo entusiasmo, tantissimo entusiasmo, per l’amore, la passione, la possibilità di rincontrare il pubblico dal quale ero stata staccata, per vari motivi, due anni fa”.

Un ritorno importante per la D’Urso, che ha voluto anche chiarire alcune voci circolate negli ultimi giorni riguardo al suo cachet:

“Si è parlato di un cachet astronomico, facendo passare che io sono qui perché prendo tanti soldi. È molto lontano dalla realtà. Ho accettato, come tutti quanti, il cachet che mi è stato proposto da Ballando. Sono qui per la voglia di mettermi in gioco e non per altri motivi”.

La conduttrice ha poi voluto specificare:

“Vorrei evitare di parlare del passato; le vere motivazioni, magari, usciranno fuori un giorno, non adesso. Barbara D’Urso è tante cose. Evidentemente ha seguito quello che l’azienda, per cui ha lavorato tantissimi anni, chiedeva. C’era un lavoro di squadra totale. La Rai e Ballando adesso mi chiedono di ballare, di essere me stessa. Lì avevo una corazza, dovevo interpretare quel ruolo, che mi andava bene, lo condividevo con gli altri; adesso uscirà fuori un altro modo, forse peggiore, ma sicuramente diverso, se non vengo eliminata la prima puntata sarà così “.

Parlando del suo futuro, Carmelita ha ironizzato con i giornalisti:

"Quello che accadrà di me non ho idea, forse vado ai Caraibi con Pasquale La Rocca. Lancio questa busta choc gold platinum. Per ora provo sentimenti di rabbia, cattiveria, che non mi appartengono perché pretende che faccia cose che non ho mai fatto. Per ora vorrei vederlo chiuso da qualche parte. Scherzi a parte, è eccellente, sono stata fortunata. E’ pazzo, ma il problema è che anche io sono completamente pazza. Sono una donna imprevedibile, potrebbe arrivare da un momento all’altro e potrebbe non arrivare mai“

Barbara ha infine parlato di Selvaggia Lucarelli.

"Non ho paura; la giuria fa il suo ruolo. Io ho solamente paura, vi giuro, di ballare. Dopo può succedere qualunque cosa. Faranno il loro lavoro tutti. Ognuno in quella giuria ha la mia stima peraltro, e giuro che è vero. Trovo Selvaggia una donna simpatica e molto intelligente; non ho bisogno di sviolinare Selvaggia perché è tanto intelligente da capire che non lo sto facendo. Il mio problema adesso è imparare quei maledetti passi che ha messo Pasquale La Rocca e ricordarmeli “.

