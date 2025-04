Ballando con le stelle: Milly Carlucci a ruota libera su Angelo Madonia, Guillermo Mariotto e Federica Pellegrini

News VIP

La conduttrice Milly Carlucci torna a parlare delle dinamiche che hanno caratterizzato l'ultima edizione di Ballando con le stelle e svela se si è pentita o meno di aver "accoppiato" Angelo Madonia e Federica Pellegrini.

Ballando con le stelle compie 20 anni e, per l'occasione, Milly Carlucci tornerà in prima serata su Rai 1 con un nuovo progetto chiamato Sognando…Ballando con le stelle. Lo show vedrà protagonisti alcuni ex concorrenti della trasmissione e avrà l’obiettivo finale di incoronare il nuovo insegnante della prossima edizione del popolare talent show.

Milly Carlucci rompe il silenzio sul ritorno di Mariotto

Milly Carlucci è pronta a tornare sul piccolo schermo con Sognando…Ballando con le stelle, un nuovo show in cui dieci aspiranti maestri si metteranno in gioco con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo delle passate edizioni, da Federica Nargi a Bianca Guaccero fino a Wanda Nara. L’obiettivo? Entrare a far parte del cast ufficiale della prossima stagione. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice ha raccontato:

Faremo per la prima volta un casting pubblico, dove gli spettatori e la giuria sceglieranno un nuovo componente della nostra squadra. Ci saranno dieci aspiranti maestri, in coppia con altrettanti maestri storici di Ballando, che si affronteranno in una serie di prove. In finale, poi, gli aspiranti maestri saranno in coppia con vip delle passate edizioni di Ballando, in modo che possano dimostrare di saperli guidare, di sapersi rapportare con loro.

La giuria del nuovo show, che andrà in onda su Rai1 a partire dal prossimo 9 maggio 2025, resterà la stessa di Ballando con le stelle: Ivan Zazzaroni, Caroline Smith, Selvaggia Lucarelli e (forse) Guillermo Mariotto. A proposito della presenza di quest'ultimo, la Carlucci non ha voluto dare certezze:

Mariotto torna al suo posto? Lo vedremo se tornerà al suo posto, è sempre imprevedibile (ride, ndr). Siamo una famiglia, siamo persone che si tengono per mano e ognuno di noi, in trasmissione e dietro le quinte, si è appoggiato agli altri. Le nostre vite si sono intrecciate allo spettacolo. Mariotto ha avuto un momento non facile e siamo stati al suo fianco perché gli vogliamo bene e lo stimiamo.

Milly Carlucci e le parole su Angelo Madonia

Dopo aver parlato del debutto di Sognando...Ballando con le stelle, in onda dal prossimo 9 maggio 2025 su Rai1, Milly Carlucci ha detto la sua anche sulle dinamiche che hanno caratterizzato l'ultima edizione di Ballando con le stelle. Nell'intervista rilasciata a Chi, la conduttrice ha rivelato di essere felice per le imminenti nozze di Selvaggia Lucarelli, che sposerà il compagno Lorenzo il prossimo anno, e commentato la scelta di "accoppiare" Angelo Madonia e Federica Pellegrini.

"Non sono pentita perché era la scelta migliore che potessimo fare all’inizio. Angelo è un ottimo professionista, con le caratteristiche giuste per stare accanto a una donna di grande grinta agonistica come Federica" ha ammesso Milly, che ha poi svelato se quello di "accoppiare" concorrenti e insegnanti potenzialmente compatibili anche sul piano privato, sia un criterio che viene preso in considerazione al momento di formare le coppie:

Quando scegliamo i maestri non pensiamo al fatto che si piacciano dal punto di vista romantico, ma studiamo coppie che si possano piacere umanamente, altrimenti è difficile stare insieme: si sta abbracciati, si suda insieme, c’è un’intimità tale che, se la coppia non è armonica, non si sopporta. Non è detto che ti debba innamorare, ma devi avere il piacere di stare a stretto contatto con un’altra persona.

