Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela il concorrente di cui è stata più orgogliosa

A partire da venerdì 9 maggio, prenderà il via Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off ideato da Milly Carlucci per rendere omaggio ai vent’anni del celebre talent show.

È tutto pronto per il debutto di Sognando Ballando con le Stelle, il nuovo format targato Rai Uno che segna una tappa speciale nella lunga storia dello show. A partire da venerdì 9 maggio, Milly Carlucci guiderà in prima serata un viaggio in quattro puntate che celebrerà i vent’anni di Ballando con le Stelle, senza però perdere di vista il futuro.

in prima serata, a partire da venerdì 9 maggio, lo spin-off del celebre dance show di Rai1

Il programma, infatti, non sarà soltanto un’occasione per ricordare i momenti più iconici del passato, ma servirà anche a scoprire i nuovi maestri che entreranno nel cast ufficiale della prossima edizione autunnale. L’obiettivo è chiaro: trovare volti freschi e talentuosi che sapranno portare energia nuova in pista. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, Milly ha raccontato con entusiasmo questo nuovo capitolo, sottolineando la volontà di unire passato e futuro in un unico racconto fatto di emozione e spettacolo.

“Gabriel Garko, Federica Pellegrini, Emanuele Filiberto, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Massimiliano Ossini, Federica Nargi e Francesco Paolantoni saranno tra i tanti volti noti che ci accompagneranno. Non racconteremo la storia del programma in modo didascalico, ma attraverso emozioni e ricordi vissuti insieme”

La vera anima di queste puntate sarà però la gara tra i nuovi aspiranti maestri di ballo. Le selezioni sono già iniziate con Sognando… Ballando con le Stelle – Il Casting, in onda il sabato mattina su Rai 1 (i prossimi appuntamenti sono fissati per il 19 e il 26 aprile). Dai casting emergeranno i migliori dieci candidati che, nel mese di maggio, si sfideranno in prima serata per aggiudicarsi un posto nella squadra ufficiale di Ballando con le Stelle a partire da ottobre. Nel corso dell’intervista, la Carlucci ha anche colto l’occasione per condividere alcuni dei ricordi più toccanti legati alle venti edizioni precedenti. Tra tutti, un nome su cui non ha avuto dubbi:

“Se penso a chi mi è rimasto nel cuore, il primo pensiero va a Fabrizio Frizzi. Fu lui a concedermi il privilegio di avere un personaggio così amato in un programma nuovo. Dimostrò una fiducia immensa, che non dimenticherò mai.”

Frizzi è stato anche protagonista di uno degli aneddoti più simpatici:

“Il soprannome ‘tronchetto della felicità’, ovvero ‘rigido come un pezzo di legno’, lo diceva lui stesso. Nonostante la poca predisposizione al ballo, il pubblico lo ha adorato proprio per la sua sincerità e umanità.”

Parlando invece delle difficoltà affrontate in vent’anni di dirette, Milly ha ricordato con lucidità il momento più complesso:

“Durante la finale del 2023 abbiamo avuto un blackout tecnico che è durato ben 12 minuti. Un episodio davvero impegnativo da gestire.”

Infine, la Carlucci ha raccontato con orgoglio la partecipazione che per lei ha rappresentato un vero onore:

“Sono ancora oggi fierissima della partecipazione di Diego Armando Maradona alla seconda edizione. Non come ospite, ma come concorrente. Vederlo mettersi in gioco, con umiltà, è stato un regalo incredibile. Parliamo di un genio assoluto dello sport.”

Con Sognando Ballando con le Stelle, Rai Uno non solo celebra due decenni di grandi emozioni, ma rinnova anche la promessa di continuare a far ballare — e sognare — milioni di italiani. L’appuntamento è fissato: dal 9 maggio, la danza torna protagonista del venerdì sera