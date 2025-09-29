TGCom24
Ballando con le stelle, Massimiliano Rosolino: "Mi sento nel posto giusto. I concorrenti? Sono molto competitivi"

Eleonora Gasparini

Il co-conduttore di Ballando con le stelle, Massimiliano Rosolino, commenta il cast della nuova edizione del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci e ricorda la sua esperienza a L'Isola dei Famosi.

Massimiliano Rosolino è il co-conduttore della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Intervistato da Superguidatv, lo sportivo ha commentato la sua nuova partecipazione al talent show di Rai1 accanto a Milly Carlucci e ricordato la sua esperienza come inviato de L'Isola dei Famosi.

Massimiliano Rosolino si sbilancia sul cast di Ballando con le stelle 2025

Sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1 è andata in onda la prima puntata di Ballando con le stelle, il popolare talent show giunto alla sua 20esima edizione. Dodici i concorrenti in gara: Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini, La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Marcella Bella, Martina Colombari, Nancy Brilli, Paolo Belli e Rosa Chemical.

Al timone la veterana Milly Carlucci, che quest'anno sarà accompagnata in questa nuova avventura televisiva da Massimiliano Rosolino, che è stato scelto come co-conduttore del talent show al posto di Paolo Belli. A tal proposito, il marito della ballerina Natalia Titova ha ammesso di essere entusiasta per questa occasione e rivelato il suo pensiero sul cast della nuova edizione:

Devo cercare di essere calmo, chiaro nell’esposizione. Mi piace poi sentirmi il capitano dello spogliatoio fatto di sportivi da un lato con grande talento ed esperienza e dall’altra “vergini” visto che non hanno mai masticato prima la danza. La prima volta fa sempre paura, la giuria sicuramente capisce meno l’emozione però da casa la percepiscono. Da quando ho fatto Ballando so distinguere i vari tipi di ballo e so andare a ritmo. Non ci sono sconfitti e né vinti ma vincitori. Voglio spezzare una piccola lancia a favore di Paolo Belli che mi ha detto che pensava fosse più semplice. Ho notato che alcuni si muovono bene poi la diretta riserverà tante sorprese. I concorrenti di quest’anno sono molto competitivi, sono partiti tutti belli carichi.

La confessione di Rosolino su L'Isola dei Famosi

Dopo essersi sbilanciato sul cast della 20esima edizione di Ballando con le stelle, Massimiliano Rosolino ha rivelato di non aver paura di mettersi in gioco. Non solo. Il nuovo co-conduttore del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha colto l'occasione anche per ricordare la sua esperienza a L'Isola dei Famosi:

Bisogna saper anche improvvisare e io non lo faccio per mestiere, ma mi piace rischiare. A L'Isola per due mesi e mezzo mi sono sentito un po’ un pesce fuor d’acqua, ho pensato di fare meglio e non me ne vergogno. In questo caso mi sento nel posto giusto perché so già cosa i concorrenti provano avendo vissuto le stesse dinamiche mentre il naufrago non l’ho mai fatto e non se lo farò mai.

