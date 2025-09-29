TGCom24
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci commenta gli ascolti della prima puntata e quelli di Tu si Que Vales

Anita Nurzia

Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, la sfida del sabato sera si riaccende. Milly Carlucci: "Non mi interessa battere la concorrenza"

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci commenta gli ascolti della prima puntata e quelli di Tu si Que Vales

Il sabato sera televisivo è tornato ad accendersi con due dei format più amati dal pubblico: Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Si Que Vales su Canale 5. Una rivalità che si rinnova anno dopo anno, con numeri spesso molto vicini.

Ballando con le Stelle vs Tu Si Que Vales: la sfida del sabato sera e la filosofia di Milly Carlucci

Questa stagione si è aperta con risultati altrettanto serrati: ieri sera lo show di Rai 1 ha raccolto 2.994.000 spettatori con il 23% di share, mentre Tu Si Que Vales ha conquistato 4.024.000 spettatori con il 28,5%. Numeri che confermano la sfida, ma che non sembrano turbare affatto la padrona di casa di Ballando.

La conduttrice, intervistata da Bubino Blog, ha ribadito la sua filosofia: niente ansie da share e nessuna ossessione per i numeri della concorrenza. “Non ricordo di aver mai fatto un programma senza concorrenza. Ho sempre pensato a fare il meglio per il programma e nel tempo devo dirti che la concorrenza aiuta a non sederti mai sugli allori, a non fare il copia e incolla dell’anno prima”, ha spiegato.

Con la sua consueta eleganza, la Carlucci ha smorzato la logica della “gara a tutti i costi”: “È chiaro che nell’atmosfera da guelfi e ghibellini tipicamente italiana si grida alla vittoria o alla sconfitta di un programma per mezzo punto di share, ma è una versione divertente, direi da bar dello sport o della tv. Se due programmi fanno ascolti alti, come noi e Tu Sì Que Vales lo scorso anno, hanno vinto tutti: conduttori, autori, canali, aziende”.

Tra le curiosità emerse nell’intervista, anche il motivo per cui Milly Carlucci non appare mai nei programmi Mediaset. Una scelta che lei stessa definisce “una forma di lealtà professionale”: “Se non mi invitano o se è per fedeltà alla Rai? Entrambe le cose. Più che altro è una fedeltà professionale all’azienda che ti dà fiducia, non credo sia giusto farle concorrenza andando in programmi del maggiore competitor. È come se un giocatore della Roma andasse improvvisamente a giocare una partita con la Lazio o del Milan con l’Inter a campionato in corso. Poi possono esserci situazioni particolari che possono essere valutate”.

Ballando con le Stelle, arrivato alla sua ventesima edizione, continua a reinventarsi senza tradire la sua formula di spettacolo elegante e popolare. Dall’altra parte, Tu Si Que Vales conferma il suo successo con mix di ironia, talenti e la forza di un cast consolidato e tanti ospiti. La sfida del sabato sera è appena iniziata e di sicuro la battaglia è e sarà ancora agguerrita.

