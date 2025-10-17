Ballando con le stelle, Marcella Bella: "Vorrei arrivare in finale. Alle critiche della giuria rispondo con il sorriso"

News VIP

La cantante Marcella Bella commenta la sua partecipazione a Ballando con le stelle e replica alle critiche ricevute dalla giuria del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle tornerà in onda sabato 18 ottobre in prima serata su Rai1. Tra le concorrenti in gara anche Marcella Bella, che intervistata da Gente, ha commentato la sua nuova avventura televisiva e replicato alle critiche ricevute dalla giuria del talent show di Milly Carlucci.

Le emozioni di Marcella Bella

Sabato 18 ottobre 2025 in prima serata su Rai1 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Dodici i concorrenti che saliranno sul palco più famoso del piccolo schermo insieme ai loro rispettivi insegnanti: Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini, La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Marcella Bella, Martina Colombari, Nancy Brilli, Paolo Belli e Rosa Chemical.

Nell'attesa, la nota cantante Marcella ha rilasciato una lunga intervista a Gente in cui ha parlato della sua partecipazione al popolare talent show condotto da Milly Carlucci condivisa con il professionista Chiquito, svelando anche qualche retroscena inedito:

Leggi anche Il retroscena dell'incontro tra Barbara D'Urso e Belen Rodriguez

Mi è venuta voglia di mettermi in gioco, di arricchire il mio percorso artistico imparando a ballare. Ho un'energia incredibile. Mi diverto, mi sento rock e ho un entusiasmo...io che ho vissuto tante vite, tra musica, successi e pause per stare con i miei figli, attese, ripartenze lente e ritorni in scena, è come se stessi vivendo una seconda giovinezza. Lui è riuscito a guadagnare la mia fiducia. All'inizio frenavo le prese, i passi per paura di farmi male. Ora mi lascio guidare. La sera gli invio video e suggestioni per dare ancora più verve e spessore alle coreografie. Il ballo ha acceso ancora di più il fuoco che ho dentro e non pensavo sarei stata così accanita. Punto a fare bene e vorrei arrivare in finale, ma scendere in pista col sorriso è già una vittoria.

Marcella Bella replica alle critiche della giuria

Marcella Bella è una delle concorrenti di Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci e giunto alla sua 20esima edizione. Dopo aver raccontato tutte le emozioni vissute sul palco, la nota cantante ha parlato anche delle critiche ricevute dalla giuria. Critiche che affronta sempre con classe e ironia, ma che spesso la feriscono:

Se sono appunti costruttivi, sul modo di ballare, ascolto, rifletto e aumento l'impegno. Senza essere immodesta, penso di non essere quella che balla peggio tra noi 12 in gara, sinceramente non penso di ricevere l'apprezzamento che merito. Se invece sono punzecchiature o provocazioni sull'età, sul mio essere esuberante, ci resto male ma poi respiro a fondo e rispondo con il sorriso: preferisco volare alto.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.