Ballando con le Stelle, Il retroscena dell'incontro tra Barbara d'Urso e Belen Rodriguez: "Nemmeno un saluto"

Ecco che cosa è successo dietro le quinte di Ballando con le Stelle tra Barbara d'Urso e Belen Rodriguez - tra le quali non è mai corso buon sangue -.

Che cosa è successo dietro le quinte di Ballando con le Stelle quando Barbara d'Urso e Belen Rodriguez si sono ritrovare a ballare nella stessa sala per provare le rispettive esibizioni della serata? Ecco svelato il mistero.

Barbara d'Urso vs Belen Rodriguez

Gli appassionati di gossip ricorderanno bene le frecciatine che, nel corso degli anni, si sono lanciate Barbara d'Urso e Belen Rodriguez. Quest'ultima, ad esempio, nel corso di un'intervista di coppia con l'ex marito Stefano De Martino, non si era fatta il minimo scrupolo a mandare a quel paese la conduttrice partenopea con un grande sorriso stampato sul viso, dichiarando di non essere - per così dire - una grande estimatrice del suo modo di fare televisione, né tantomeno della sua persona. La d'Urso, dal canto suo, aveva dichiarato di non aver bisogno dei fratelli Rodriguez per arrivare a registrare il 22% di share con i suoi programmi, visto che loro avevano rifiutato il suo invito a partecipare alla trasmissione. Ma come sono, al momento, i loro rapporti? Qualcosa sarà cambiato oppure no?

"Cala il gelo tra Belen e Barbara d'Urso"

Il 4 ottobre 2025, la d'Urso e la Rodriguez si sono incontrate a Ballando con le Stelle. Infatti, mentre la prima è una concorrente a tutti gli effetti, la seconda è stata "ballerina per una notte". Così, in rete è iniziato a circolare un video in cui si vedono le due, ciascuna con il proprio partner, danzare nella stessa sala per le prove. A svelare il retroscena di questo filmato è stato Giuseppe Candela, un giornalista che, nella sua rubrica C'è Chi Dice sul settimanale Chi, ha raccontato che la d'Urso e la Rodriguez non si sarebbero neanche salutate:

Cala il gelo tra Belen e Barbara D’Urso. Vecchie ruggini e qualche frecciatina. Dopo anni Belen Rodriguez e Barbara D’Urso si sono ritrovate a Ballando con le Stelle: la showgirl argentina impegnata come ballerina per una notte, l’ex conduttrice di Canale 5 come concorrente. Un filmato disponibile su RaiPlay le mostra a pochi metri di distanza dietro le quinte, entrambe impegnate a provare. In realtà le due si sono incrociate più volte, ma a regnare è stato il silenzio. Belen e Barbara non si sono, infatti, rivolte la parola. Nemmeno un saluto.

I trascorsi tra la d'Urso e Belen

Ma perché la Rodriguez aveva il dente avvelenato con la d'Urso? Tutto avrebbe avuto inizio quando la showgirl argentina era fidanzata con l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, dunque parliamo di qualche anno fa. Questo è ciò che ha svelato la Rodriguez a Il Fatto Quotidiano nel 2020:

Cosa è successo tra me e lei? Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio Corona, è passato molto tempo. Se Barbara se l’è presa perché l’ho mandata a quel paese a Le Iene? Diciamo che c’erano dei motivi. La reazione non è stata forse delle più carine ed educate ma io personalmente non ho nulla contro di lei. Sì in passato ho detto che alcuni suoi programmi sono circensi, però rispetto anche le trasmissioni della d’Urso. E poi devo dire che lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione e non posso dire diversamente.

Dunque, la Rodriguez aveva anche sottolineato che ormai fosse acqua passata, e che non aveva niente contro di lei personalmente, tanto da arrivare a definirla "una grandissima professionista". Allora sorge spontanea una domanda: perché quando si sono incontrare in sala prove non si sono neanche degnare di uno sguardo?

