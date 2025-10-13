TGCom24
Ballando con le Stelle, Marcella Bella "punge" Barbara D'Urso: "Sempre tutta composta, è scioccata da ciò che le è successo"

Maria Castaldo

In un video che ha iniziato a circolare da qualche ora, Marcella Bella ha punzecchiato Barbara D'Urso, con cui divide la pista di Ballando con le Stelle, per la sua eccessiva compostezza.

Ballando con le Stelle, Marcella Bella "punge" Barbara D'Urso: "Sempre tutta composta, è scioccata da ciò che le è successo"

Marcella Bella e Barbara D'Urso sono due delle concorrenti dell'attuale edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e giunto alla sua terza puntata. In un recente video che sta facendo molto discutere sui social, la cantante ha punzecchiato l'ex conduttrice di Canale 5, affermando di trovarla troppo "impostata" e rigida, forse, proprio a causa dell'improvviso licenziamento da Mediaset.

Ballando con le Stelle, Marcella Bella 'punge' Barbara D'Urso!

La notizia che Barbara D'Urso sarebbe stata parte del cast di concorrenti della nuova stagione di Ballando con le Stelle è stata una delle più chiacchierate dell'ultimo periodo. La conduttrice di Canale 5 era scomparsa dalle scene televisive dall'estate del 2023, quando Mediaset la licenziò improvvisamente. L'ex volto di Pomeriggio 5 è apparso in tv solo per alcune brevi apparizioni in trasmissioni come Domenica In, dove a Mara Venier ha raccontato di come aveva cambiato vita dopo l'addio alle luci della tv. Ma, una presenza prolungata in un programma come Ballando con le Stelle ha colto tutti di sorpresa.

Anche perché nella giuria del dancing show è presente Selvaggia Lucarelli, con cui in passato Barbara D'Urso ha avuto non poche diatribe e discussioni. Tuttavia, proprio con la giurata, a eccezione di qualche frecciatina non sembrano esserci stati particolari litigi (al contrario di Pasquale La Rocca, contro cui la giurata si è scagliata!).

Ma, in maniera sorprendente, è arrivato un pungente commento di Marcella Bella nei confronti dell'ex conduttrice di Canale 5. La cantante è stata vittima di diverse fake news prima del debutto della ventesima edizione del dancing show e anche le sue prime esibizioni sono state giudicate negativamente dalla giuria, che non le ha risparmiato commenti come "smutandata" o "milf focosa". Questa volta, però, è stata l'artista che si è lasciata andare ad alcune affermazioni pungenti su Barbara D'Urso, criticando la sua eccessiva compostezza nel programma.

Ballando con le Stelle, Marcella Bella e quel commento su Barbara D'Urso: "Scioccata da ciò che le è accaduto"

Secondo quanto riportato da Marcella Bella in un video che ha iniziato a circolare da qualche ora su internet, Barbara D'Urso ha affrontato il percorso a Ballando con le Stelle in maniera molto composta, forse fin troppo. La conduttrice, nei video di presentazione, ha dichiarato di non essere interessata a scatenare polemiche e gossip, ma solo di volersi concentrare nel ballo. Un intento che le sta riuscendo alla perfezione, dato che durante la terza puntata la sua esibizione ha ricevuto elogi e punteggi molto alti dalla giuria.

Tuttavia, secondo Marcella Bella sembra che l'ex conduttrice sia fin troppo rigida e composta e questo suo cambiamento dipenderebbe dal trauma dell'improvviso licenziamento da Mediaset qualche anno fa. La cantante ha anche aggiunto di aver pensato di punzecchiare D'Urso, cercando di smuoverla e provocare in lei una qualche reazione: nel filmato, Marcella Bella ha anche imitato la posizione impettita e i finti sorrisi che Barbara D'Urso starebbe elargendo a tutti nel corso del dancing show: "È sempre lì impettita, non fa niente, spesso mi dicono di pungerla ma lei è traumatizzata da quello che le è accaduto".

