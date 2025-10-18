TGCom24
Ballando con le Stelle, Marcella Bella in collera con la giuria: "Non sono gratificata, ho perso l'entusiasmo"

Maria Castaldo

Marcella Bella è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e ha rivelato di non apprezzare molto i giudizi che le dà la giuria, tanto da aver già perso l'entusiasmo!

Ballando con le Stelle, Marcella Bella in collera con la giuria: "Non sono gratificata, ho perso l'entusiasmo"

Marcella Bella è una delle concorrenti dell'attuale edizione di Ballando con le Stelle e, nonostante il suo impegno, non è mai stata giudicata positivamente dalla giuria del dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Stanca di questi commenti negativi sulle sue esibizioni, l'artista si è lasciata andare a un lungo sfogo...

Ballando con le Stelle, Marcella Bella furiosa con la giuria

Questa sera, sabato 18 ottobre, andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle. Arrivati al quarto appuntamento, i concorrenti hanno iniziato a manifestare una certa insofferenza, in particolare Marella Bella, che sente di "essere stata presa di mira dalla giuria". Nel dietro le quinte della terza puntata, la cantante si è infatti lamentata del comportamento ostile dei giudici nei suoi confronti.

Anche in presenza di Barbara D'Urso - alla quale non ha mancato di lanciare qualche frecciatina - l'artista ha dichiarato il suo sdegno: "Sono stufa, qui danno dei 9 e 10 a gente che non fa niente" ha dichiarato, per poi aggiungere a beneficio dell'altra concorrente "i tuoi voti erano meritatissimi, ma ormai mi hanno preso di mira. Io gli ho chiesto di prendere di mira un po' te ma non mi ascoltano . Mi hanno pure dato dell'ubriacona". Tra i vari commenti che Marcella Bella ha ricevuto ci sono stati: smutandata, milf infuocata, insomma, tutti commenti che non farebbero certo piacere!

Secondo la cantante e concorrente, perciò, i voti assegnati dalla giuria non sono equi e questo la starebbe spingendo a perdere il suo entusiasmo. Ricordiamo anche che, pochi giorni prima dell'inizio della ventesima edizione del dancing show, marcella Bella era finita nel mirino dei rumors con l'accusa di aver preteso un trattamento privilegiato rispetto agli altri concorrenti. Anche in quel caso, la cantante era intervenuta con un comunicato, così come ha voluto ribattere ai giudizi offerti dalla giuria del programma.

Ballando con le Stelle, lo sfogo di Marcella Bella: "Non ho più entusiasmo"

Dopo Barbara D'Urso, anche Francesca Fialdini si è precipitata da Macella Bella per chiederle come stesse. Non è un comportamento inusuale il suo: anche con Martina Colombari, la conduttrice ha dimostrato un grande tatto e molta dolcezza nel ricordarle del suo valore e della sua bravura, perciò, non sorprende che si sia avvinata anche alla cantante per sapere come stesse vivendo questa situazione. Quasi in lacrime, Bella ha commentato di non voler più subire i giudizi della giuria, che trova offensivi e di pessimo gusto:

"Mi hanno chiamata ubriacona e smutandata...Anche Barbara ha fatto quelle cose che ho fatto anch'io. Si vedevano le mutande bianche, ma non le hanno detto tutte queste cattiverie"

Francesca Fialdini si è detta d'accordo con lei e ha ammesso che certi commenti non erano belli a sentirsi e che pensava che avrebbero fatto notare a Barbara D'Urso del problema con l'intimo. Marcella Bella ha poi concluso il suo sfogo ammettendo di non aver più molto entusiasmo: "Non abbiamo la gratificazione che ci meritiamo. Questi due scemi stanno sempre a prendermi in giro".

