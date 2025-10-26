Ballando con le stelle: Marcella Bella duramente criticata dalla giuria, la reazione di Alberto Matano

News VIP

La giuria di Ballando con le stelle esagera con Marcella Bella. A difendere la concorrente dalle critiche è arrivato Alberto Matano: "Voglio elogiare lo spirito di una signora della canzone che è qui a fare uno spettacolo".

Ieri, sabato 25 ottobre 2025, è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Tra i concorrenti che si sono esibiti sulla famosa pista da ballo di Rai1 anche la cantante Marcella Bella, che è stata duramente criticata dalla giuria del popolare talent show condotto da Milly Carlucci.

Marcella Bella criticata a Ballando con le stelle: Alberto Matano si schiera dalla sua parte

L'ultima puntata della 20esima edizione di Ballando con le stelle, andata in onda ieri sera su Rai1, è stata a dir poco scoppiettante: Barbara D'Urso si è resa nuovamente protagonista di un duro botta e risposta con Selvaggia Lucarelli e Marcella Bella è stata duramente criticata dalla giuria per la sua esibizione in studio.

La performance di Marcella sulle note del brano sanremese 'Pelle diamante', non ha convinto la giuria del popolare talent show condotto da Milly Carlucci, che non le ha risparmiato dure critiche. La prima a prendere la parola è stata la Lucarelli che, senza mezzi termini, ha dichiarato: "Era veramente inguardabile, onestamente. Non te lo meritavi nemmeno tu, prima si diceva di poter sbagliare in modo naturale, ma qui si sbaglia in modo costruito. Sbagliavi anche il playback della tua canzone, ti dico solo questo".

Un pensiero condiviso anche da Ivan Zazzaroni, che ha contestato in toto la scelta: "lo spettacolo era bello, ma non per il ballo, che era assente". Critiche che hanno provocato la reazione immediata di Alberto Matano, che ha preso la parola non nascondendo il suo fastidio per il comportamento assunto nei confronti della cantante: "A volte ho impressione di essere davanti alla commissione da esame di maturità. Una volta c'è show e non c'è ballo, l'altra il contrario. Io voglio elogiare lo spirito di una signora della canzone che è qui a fare uno spettacolo".

Marcella Bella al centro delle critiche

Puntata davvero tosta per Marcella Bella, che è finita nel mirino della giuria di Ballando con le stelle. Dopo Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni, infatti, la cantante è stata criticata anche da Fabio Canino e Guillermo Mariotto: "Non c'eri, non so se fosse stanchezza". E ancora: "Se ti basta un applauso va bene, ma io credo che sia un problema ballare su una propria canzone, diventa un video. Non ho visto ballo".

"Finalmente siete tornati la giuria della mia prima puntata" ha prontamente replicato Marcella, cercando di difendersi dalle critiche e chiarendo ancora una volta la sua posizione "Non sono una ballerina ma mi sto sforzando di farlo". Davanti ai voti bassi della giuria, poi, la cantante ha reagito in maniera sarcastica: "Mi avete dato anche troppo. Io sono per le cose forti, le vie di mezzo non mi piacciono". Come proseguirà il suo percorso nel talent show di Rai1?

